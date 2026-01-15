ACEITES VEGETALES-La palma cae mientras Indonesia abandona los planes de biodiésel B50

KUALA LUMPUR, 15 ene (Reuters) -

Los futuros del aceite de palma malasio caían el jueves por tercera sesión consecutiva, presionados por la debilidad ⁠de los precios de los aceites ⁠comestibles competidores y del crudo, y por el plan de Indonesia de descartar sus planes de biodiésel B50. El contrato de referencia del aceite de palma para entrega en ⁠marzo en ‌la ​Bolsa de Derivados de Bursa Malasia bajaba 23 ringgit, o un 0,57%, a 4.017 ringgit (992,34 dólares) la ​tonelada métrica en la pausa del mediodía.

Los futuros del aceite de palma crudo ‌siguieron a la fuerte caída del aceite vegetal chino y ‌de los futuros del aceite de soja ​de Chicago durante las horas asiáticas, junto con la debilidad del petróleo, dijo Anilkumar Bagani, jefe de investigación de materias primas de Sunvin Group, una correduría en Mumbái.

La decisión de Indonesia de descartar sus planes de biodiésel B50 también ha provocado una reducción de la prima del precio del aceite de palma, según Bagani.

Indonesia ha desechado este año sus planes de un grado obligatorio B50 de gasóleo a base de aceite de palma y mantendrá el ⁠B40 debido a problemas técnicos y de financiación, según han declarado representantes del Gobierno, lo que ha aliviado la preocupación por ​las tensiones en el suministro mundial de aceite de palma. "El mercado espera ahora los datos de producción y exportación de aceite de palma de la primera mitad de enero", dijo Bagani.

Se espera que los inspectores de carga publiquen sus estimaciones de exportación del 1 al 15 de enero durante el día. El contrato de aceite de soja más activo de Dalian caía un 0,55%, mientras que el ⁠de aceite de palma retrocedía un 2,19%. Los precios del aceite de soja en la Bolsa ​de Chicago bajaban un 1,06%.

El aceite de palma sigue la evolución de los precios de los aceites comestibles competidores, con ellos por una cuota del mercado mundial de aceites vegetales.

Los precios del petróleo descendían más de un 2% después de que ‍el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijera que las muertes en la represión iraní de las protestas nacionales se estaban deteniendo, atenuando la preocupación por una acción militar contra Irán y la interrupción del suministro.

La debilidad de los futuros del crudo hace que la palma sea una opción menos atractiva para la materia prima del ​biodiésel.

El aceite de palma puede caer a su mínimo del 5 de enero de 3.967 ringgit por tonelada, después de que ha roto una línea de tendencia alcista, dijo el analista técnico de Reuters Wang Tao.

(1 dólar = 4,0480 ringgit)

(Información de ‍Ashley Tang; edición de Rashmi Aich y Subhranshu Sahu; editado en español por Patrycja Dobrowolska)