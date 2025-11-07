ACEITES VEGETALES: La palma cae por cuarta semana ante aumento de inventarios y debilidad del crudo

YAKARTA, 7 nov (Reuters) -

Los futuros del aceite de palma malasio se encaminaban el viernes hacia su cuarta caída semanal consecutiva, en expectativas de un aumento de las existencias finales de octubre y el reciente descenso de los precios del crudo. El contrato de referencia del aceite de palma para entrega en enero en la Bolsa de Derivados de Bursa Malasia perdía 39 ringgit, o un 0,94%, hasta los 4.110 ringgit (US$973,01) la tonelada métrica en el descanso del mediodía.

El contrato ha caído un 2,31% en lo que va de semana. "La palma se mantiene bajo presión debido a las expectativas de un aumento de las existencias finales y a la menor rentabilidad del biodiésel debido al descenso del crudo", dijo Sandeep Singh, director de The Farm Trade, una consultora y empresa comercial en Kuala Lumpur.

Con el aceite de palma ahora con descuento respecto al aceite de soja y un soporte técnico en torno a los 4.080 ringgit, es probable que se produzcan buenas compras en este nivel de soporte, añadió Singh.

Los inventarios de aceite de palma de Malasia probablemente alcanzaron en octubre su nivel más alto en dos años, debido a que la producción alcanzó su nivel más alto en siete años, superando la demanda de exportaciones.

Se prevé que las existencias hayan aumentado un 3,5% durante el mes, hasta 2,44 millones de toneladas métricas, el nivel más alto desde octubre de 2023.

La Malaysian Palm Oil Board (MPOB) publicará sus datos mensuales el 10 de noviembre.

El petróleo avanzaba el viernes tras tres días de descensos ante la preocupación por el exceso de oferta y la ralentización de la demanda en Estados Unidos. Los precios se encaminaban a su segunda caída semanal.

La debilidad de los futuros del crudo hace que la palma sea una opción menos atractiva como materia prima para el biodiésel.

(1 dólar = 4,2240 ringgit)

(Información de Dewi Kurniawati; edición de Subhranshu Sahu y Eileen Soreng; editado en español por Patrycja Dobrowolska)