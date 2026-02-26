ACEITES VEGETALES-La palma cae siguiendo a Dalian y Chicago ante exportaciones débiles

YAKARTA, 26 feb (Reuters) - Los futuros del aceite de palma de Malasia caían el jueves, lastrados ‌por la debilidad ‌de los ⁠precios del aceite de palma de Dalian y del aceite de soja de Chicago, así como por la lentitud ​de ⁠las ⁠exportaciones, mientras que la fortaleza del ringgit también ejerció presión.

El contrato de ​referencia del aceite de palma para entrega en mayo en la ‌Bolsa de Derivados de Malasia perdía ​27 ringgit, o un 0,67%, hasta ​situarse en 4.026 ringgit (1.036,29 dólares) por tonelada métrica al mediodía.

"Los futuros del aceite de palma crudo de hoy siguen la tendencia bajista de Dalian... el ringgit también está ejerciendo presión sobre los precios", dijo un operador en ​Kuala Lumpur.

El contrato de aceite de soja más activo de Dalian subía un 0,12%, mientras que su ⁠contrato de aceite de palma perdía un 1,29%. Los precios del aceite de soja ‌en la Bolsa de Comercio de Chicago bajaban un 0,08%.

El aceite de palma sigue la evolución de los precios de los aceites comestibles rivales, ya que compite por una cuota del mercado mundial de aceites vegetales. El ringgit malasio, la moneda de negociación del contrato, se fortalecía un 0,05% ‌frente al dólar estadounidense, situándose en torno a su nivel más alto desde ⁠abril de 2018.

Un ringgit más fuerte encarece el aceite ‌de palma para los tenedores de divisas extranjeras.

Las exportaciones de ⁠productos de aceite de palma de Malasia del ⁠1 al 25 de febrero cedían un 16,1% con respecto al mes anterior, según la empresa de inspección independiente AmSpec Agri Malaysia. Los datos de Intertek Testing Services mostraron una caída del 12,1%.

El aceite de ‌palma podría romper el soporte ​de 4.036 ringgit por tonelada y caer a un rango de 3.999-4.012 ringgit, según el analista técnico de Reuters Wang Tao.

(1 dólar = 3,8850 ringgit)

(Información de Bernadette Christina; edición de ‌Sumana Nandy y Subhranshu Sahu; edición en español de Paula Villalba)