ACEITES VEGETALES: la palma cae tras tres sesiones positivas, lastrada por toma de ganancias

YAKARTA, 4 mar (Reuters) -

Los futuros del aceite de palma de Malasia caían el miércoles, tras alcanzar un máximo de casi cuatro semanas en la sesión anterior, mientras la toma de ganancias y la bajada de los precios de los aceites comestibles en Dalian y Chicago lastraban el contrato. El contrato de referencia del aceite de palma para entrega en mayo en la Bolsa de Derivados de Malasia perdía 32 ringgit, o un 0,76%, hasta situarse en 4.154 ringgit (US$1.052,18) por tonelada métrica al mediodía, tras tres sesiones consecutivas de subidas.

"El futuro del aceite de palma crudo de hoy sigue la tendencia bajista del aceite de soja de Dalian y Chicago para tomar beneficios tras el reciente repunte y se negociará en un rango de 4.150-4.300 ringgit por tonelada, según los precios actuales del crudo", dijo un operador en Kuala Lumpur. El contrato de aceite de soja más activo de Dalian subía un 0,26%, mientras que su contrato de aceite de palma bajaba un 0,04%, tras caer hasta un 0,49% anteriormente en la sesión. El aceite de soja en la Bolsa de Comercio de Chicago subía un 0,11%, tras perder hasta un 0,51% en la sesión.

El aceite de palma sigue la evolución de los precios de los aceites comestibles rivales, ya que compite por una cuota del mercado mundial de aceites vegetales.

Las existencias de aceite de palma de Malasia probablemente cayeron por segundo mes consecutivo en febrero, y alcanzaron su mínimo en cuatro meses, en un momento en que la disminución de la producción estacional superó la ralentización de las exportaciones, según una encuesta de Reuters.

Las importaciones de aceite de palma de India aumentaron un 10,1% en febrero hasta alcanzar su máximo en seis meses, ya que el creciente descuento con respecto a los aceites rivales llevó a las refinerías a aumentar las compras y reducir las importaciones de aceite de girasol, según cinco distribuidores.

Los precios del petróleo avanzaban un 1% el miércoles, en un escenario de guerra Estados Unidos e Israel contra Irán que interrumpió los suministros de Oriente Medio, pero el ritmo de las ganancias se ralentizó con respecto a sesiones anteriores, después de que el presidente Donald Trump planteara la posibilidad de que la Marina de los Estados Unidos escoltara a los buques a través del estrecho de Ormuz.

El fortalecimiento de los futuros del crudo hace que la palma sea una opción más atractiva como materia prima para el biodiésel.

El aceite de palma podría poner a prueba un soporte en 4.121 ringgit por tonelada, cuya ruptura podría desencadenar una caída hasta el rango de 4.078-4.098 ringgit, según el analista técnico de Reuters Wang Tao.

(1 dólar = 3,9480 ringgit) (Información de Bernadette Christina; edición de Ronojoy Mazumdar y Subhranshu Sahu; edición en español de Paula Villalba)