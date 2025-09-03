Aceites vegetales: la palma cede ante la debilidad del crudo y los aceites competidores

KUALA LUMPUR, 3 sep (Reuters) -

Los futuros del aceite de palma malasio caían el miércoles, reflejando la debilidad de los aceites vegetales y el crudo, mientras que la imposibilidad de superar un nivel técnico clave también presionaba al mercado. El contrato de referencia de aceite de palma para entrega en noviembre en la Bolsa de Derivados de Bursa Malasia descendía 42 ringgit, o un 0,94%, a 4434 ringgit (US$1054,46) la tonelada métrica en la pausa del mediodía. El contrato subía un 2,19% el martes.

La ausencia de compras de seguimiento y la imposibilidad de romper los niveles psicológicos clave pesaron sobre los futuros del aceite de palma crudo y su rival Dalian, dijo un operador con sede en Kuala Lumpur.

Tanto el Dalian como los futuros del aceite de palma crudo no lograron superar la marca psicológica de 9500 yuanes y 4500 ringgit, respectivamente, añadió el operador. El contrato de aceite de soja más activo de Dalian retrocedía un 0,12%, mientras que el de aceite de palma perdía un 0,89%. Los precios del aceite de soja en la Bolsa de Chicago bajaban un 0,44%.

El aceite de palma sigue la evolución de los precios de los aceites comestibles competidores, en un momento en que compite por una parte del mercado mundial de aceites vegetales.

Los precios del crudo bajaban en Asia, pero se mantenían cerca de máximos de un mes por las nuevas sanciones impuestas por Estados Unidos a una red de compañías navieras y buques, mientras los operadores esperaban la reunión de la OPEP+ del fin de semana.

La debilidad de los futuros del crudo hace que la palma sea una opción menos atractiva como materia prima del biodiésel.

El ringgit, moneda de cambio de la palma, se debilitaba un 0,07% frente al dólar, lo que abarataba ligeramente el producto para los compradores en divisas.

Las importaciones indias de aceite de palma alcanzaron en agosto su nivel más alto en 13 meses, mientras los precios competitivos con respecto al aceite de soja incitaron a las refinerías a aumentar sus compras antes de la temporada festiva, según cinco corredores.

Las importaciones de soja de la Unión Europea en lo que va de la temporada 2025/26, que comenzó en julio, habían alcanzado los 2,29 millones de toneladas el 31 de agosto, frente a los 2,42 millones de toneladas del año anterior, mientras que las importaciones de aceite de palma cayeron a 0,42 millones de toneladas desde los 0,58 millones de toneladas, según mostraron los datos publicados por la Comisión Europea.

El aceite de palma podría probar la zona de resistencia de 4506-4530 ringgit por tonelada, una ruptura por encima de la cual podría conducir a una ganancia a 4568 ringgit, dijo el analista técnico de Reuters Wang Tao.

(US$1 = 4,2050 ringgit)

(Información de Ashley Tang; edición de Rashmi Aich y Eileen Soreng; editado en español por Patrycja Dobrowolska)