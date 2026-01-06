ACEITES VEGETALES-La palma cede ante la fortaleza del ringgit, mientras sus rivales moderan caída

YAKARTA, 6 ene (Reuters) -

Los futuros del aceite de palma malasio caían el martes, después de que la debilidad del ringgit contrarrestara la fortaleza de los aceites comestibles competidores en Dalian y Chicago, mientras el mercado esperaba nuevas pistas de los datos de la Junta de Aceite de Palma de Malasia que se publicarán la próxima semana. El contrato de referencia del aceite de palma para entrega en marzo en la Bolsa de Derivados de Bursa Malasia perdía 14 ringgit, o un 0,35%, hasta los 4.000 ringgit (987,41 dólares) la tonelada métrica en la pausa del mediodía.

El contrato cotizaba en un estrecho margen de 3.997-4.034 ringgit por tonelada en la sesión matinal.

"El futuro del CPO (aceite de palma) de hoy está siguiendo la evolución de Dalian y del ringgit a la espera del informe del MPOB del 12 de enero", dijo un operador de Kuala Lumpur, que añadió que los contratos de palma y de aceite de soja de Dalian recortaron parte de sus ganancias anteriores. El contrato de aceite de soja más activo de Dalian subía un 0,71%, mientras que el de aceite de palma sumaba un 0,28%. Los precios del aceite de soja en la Bolsa de Chicago apenas variaban, subiendo un 0,08%.

El aceite de palma sigue la evolución de los precios de los aceites comestibles competidores, mientras compite por una parte del mercado mundial de aceites vegetales.

El ringgit malayo, la divisa del contrato, se apreciaba un 0,47% frente al dólar estadounidense, lo que restó atractivo al contrato para los tenedores de divisas extranjeras.

Se espera que los inventarios de aceite de palma de Malasia hayan alcanzado en diciembre su nivel más alto en casi siete años, después de que la fuerte producción superó una modesta mejora de las exportaciones, según un sondeo de Reuters.

Las importaciones de aceite de palma de India retrocedían a su nivel más bajo en ocho meses en diciembre, lastradas por una menor demanda invernal y por el aumento de las compras de aceites competidores como el de soja y girasol por parte de las refinerías, según cinco distribuidores.

Indonesia exportó 20,85 millones de toneladas de aceite de palma crudo y refinado entre enero y noviembre de 2025, lo que supone un aumento interanual del 4,32%, según la oficina de estadísticas. El aceite de palma parece neutral en el rango de 3.975-4.024 ringgit por tonelada, y una ruptura podría sugerir una dirección, dijo el analista técnico de Reuters Wang Tao.

(1 dólar = 4,0510 ringgit)

(Información de Bernadette Christina; edición de Sumana Nandy y Subhranshu Sahu; editado en español por Patrycja Dobrowolska)