Aceites vegetales: la palma cotiza en lateral con el lastre del diferencial del aceite de soja

KUALA LUMPUR, 24 sep (Reuters) -

Los futuros del aceite de palma malasio se mantenían en un rango estrecho el miércoles, mientras las exportaciones más fuertes y la firmeza del aceite de soja apoyaban al mercado, pero la pérdida de ventaja competitiva del aceite de palma sobre el aceite de soja suponía un lastre. El contrato de referencia de aceite de palma para entrega en diciembre en la Bolsa de Derivados de Malasia ganaba 7 ringgit, o un 0,16%, a 4350 ringgit (US$1036,21) la tonelada métrica en la pausa del mediodía. El contrato caía un 2,25% el martes.

Los futuros del aceite de palma crudo cotizaban ligeramente al alza gracias a los buenos resultados de las exportaciones y a la subida de los precios del aceite de soja en Chicago, según David Ng, operador por cuenta propia de la empresa Iceberg X Sdn Bhd, en Kuala Lumpur.

"El estrechamiento del diferencial entre el aceite de palma y el aceite de soja también está pesando en las ganancias de los precios del aceite de palma", añadió.

Los encuestadores de carga estimaron que las exportaciones de productos de aceite de palma malasios del 1 al 20 de septiembre habían aumentado entre un 8,3% y un 8,7% intermensual. El contrato de aceite de soja más activo de Dalian caía un 0,34%, mientras que su contrato de aceite de palma sumaba un 0,04%.

Los precios del aceite de soja en la Bolsa de Chicago subían un 0,12%.

El aceite de palma sigue la evolución de los precios de los aceites comestibles rivales, dado que compite por una parte del mercado mundial de aceites vegetales.

Los precios del petróleo avanzaban por segundo día consecutivo, en un momento en que un informe de la industria mostró que los inventarios de crudo de Estados Unidos disminuyeron la semana pasada, amplificando la preocupación por la escasez de suministros.

La fortaleza de los futuros del crudo hace de la palma una opción más atractiva como materia prima del biodiésel.

Es probable que los futuros del aceite de palma malasio suban un 27%, hasta alcanzar un máximo de más de tres años de 5500 ringgit por tonelada en enero-marzo de 2026, mientras el aumento del consumo de biodiésel en Indonesia, principal productor, reduce la oferta, según el analista del sector Dorab Mistry.

La Unión Europea retrasará por segunda vez el lanzamiento de su , al aplazar un año más la prohibición de importar materias primas, como el aceite de palma, vinculadas a la destrucción forestal.

El aceite de palma podría extender sus ganancias hasta los 4401-4429 ringgit por tonelada, tras su estabilización en torno a una zona de soporte de 4274-4309 ringgit, dijo el analista técnico de Reuters Wang Tao.

(US$1 = 4,1980 ringgit)

(Información de Ashley Tang; edición de Sumana Nandy y Subhranshu Sahu; edición en español de Paula Villalba)