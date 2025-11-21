ACEITES VEGETALES - La palma cotiza sin casi variación ante la escasa demanda y la fortaleza del ringgit

KUALA LUMPUR, 21 nov (Reuters) - Los futuros del aceite de palma malasio registraban pocos cambios el viernes, ante la debilidad de la demanda y la fortaleza del ringgit, aunque las expectativas de una producción más ajustada sirvieron de apoyo. El contrato de referencia de aceite de palma para entrega en enero en la Bolsa de Derivados de la Bolsa de Malasia retrocedía 6 ringgit, o un 0,14%, a 4.149 ringgit (US$1.001,69) la tonelada métrica en la pausa del mediodía.

Sin embargo, el contrato va camino de registrar su segunda subida semanal, con un alza del 0,51% hasta la fecha.

La tibia demanda y la fortaleza del ringgit presionan los precios, según Paramalingam Supramaniam, director del bróker Pelindung Bestari, en Selangor.

Sin embargo, la producción está entrando poco a poco en los meses de menor producción, lo que mantiene los precios en niveles clave, dijo Supramaniam.

Los inspectores de carga estimaron que las exportaciones de productos de aceite de palma malasios del 1 al 20 de noviembre descendieron entre un 14,1% y un 20,5% respecto al mes anterior. El ringgit, moneda de cambio de la palma, se fortalecía un 0,29% frente al dólar, lo que encarecía el producto para los compradores en divisas. El contrato de aceite de soja más activo de Dalian caía un 1,04%, mientras que el de aceite de palma perdía un 1,03%. Los precios del aceite de soja en la Bolsa de Chicago bajaban un 0,51%.

El aceite de palma sigue los movimientos de precios de los aceites comestibles rivales, dado que compite por una parte del mercado mundial de aceites vegetales.

Los precios del petróleo prolongaban su caída por tercera sesión consecutiva, mientras Estados Unidos presionaba para alcanzar un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania que podría traer más suministros de crudo al mercado mundial, y la incertidumbre sobre los recortes de los tipos de interés en Estados Unidos frenaba el apetito por el riesgo de los inversores.

La debilidad de los futuros del crudo hace de la palma una opción menos atractiva como materia prima del biodiésel.

El aceite de palma puede caer en un rango de 4.076 ringgit a 4.102 ringgit por tonelada métrica, impulsado por una ola (5), dijo el analista técnico de Reuters Wang Tao.

(1 dólar = 4,1420 ringgit)

(Información de Ashley Tang; edición de Ronojoy Mazumdar y Eileen Soreng; edición en español de Paula Villalba)