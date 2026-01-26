ACEITES VEGETALES: la palma gana terreno ante el alza de los aceites comestibles competidores

YAKARTA, 26 ene (Reuters) -

Los futuros del aceite de palma malasio ampliaban sus ganancias el lunes, respaldados por la fortaleza de los aceites comestibles y el crudo competidores, mientras que los datos positivos sobre las exportaciones también prestaban apoyo al mercado. El contrato de referencia del aceite de palma para entrega en abril en la Bolsa de Derivados de Bursa Malasia subía 22 ringgit, o un 0,53%, a 4.197 ringgit (US$1.057,71) la tonelada métrica en la pausa del mediodía.

"Hoy, los precios de la palma se vieron respaldados por los datos favorables de exportación y producción del 1 al 25 de enero", dijo un operador de Kuala Lumpur. El contrato de aceite de soja más activo de Dalian avanzaba un 1,19%, mientras que el de aceite de palma ganaba un 0,79%. Los precios del aceite de soja en la Bolsa de Chicago subían un 0,59%.

El aceite de palma sigue la evolución de los precios de los aceites comestibles competidores, ya que compite por una parte del mercado mundial de aceites vegetales.

Las exportaciones de productos de aceite de palma de Malasia entre el 1 y el 25 de enero aumentaron un 9,97% respecto al mes anterior, hasta 1.163.634 toneladas métricas, según informó el domingo la empresa de inspección de carga Intertek Testing Services.

Los precios del petróleo ampliaban sus ganancias tras subir más de un 2% en la sesión anterior, en un momento en que las tensiones entre Estados Unidos e Irán en vilo a los inversores, incluso después de que el principal oleoducto de exportación de Kazajistán reanudara su pleno funcionamiento.

La fortaleza de los futuros del crudo hace de la palma una opción más atractiva como materia prima del biodiésel. El ringgit, moneda de cambio de la palma, se apreciaba un 0,87% frente al dólar, encareciendo el producto para los compradores en divisas.

El aceite de palma podría volver a tocar su máximo del 22 de enero de 4.214 ringgit por tonelada, mientras una corrección desde este nivel podría haber terminado en torno al soporte de 4.149 ringgit, dijo el analista técnico de Reuters Wang Tao.

(1 dólar = 3,9680 ringgit)

(Información de Dewi Kurniawati; edición de Subhranshu Sahu; editado en español por Patrycja Dobrowolska)