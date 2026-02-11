ACEITES VEGETALES: la palma gana terreno ante previsiones bajistas y un ringgit más débil

YAKARTA, 11 feb (Reuters) -

Los futuros del aceite de palma de Malasia ampliaban sus avances el miércoles, rompiendo con las pérdidas de la sesión anterior, tras una venta masiva a raíz del anuncio de datos clave y unas previsiones bajistas, con un ringgit ligeramente más débil.

El contrato de referencia del aceite de palma

"El mercado de hoy se está ajustando a la situación de sobreventa de ayer debido a las previsiones bajistas del Consejo Malasio del Aceite de Palma, a pesar de la primera disminución en las cifras de existencias finales en mucho tiempo. Por el momento, se mantendrá un rango de cotización entre 4.050 y 4.150 ringgit", dijo un operador en Kuala Lumpur.

El contrato de aceite de soja más activo de Dalian bajaba un 0,02%, mientras que su contrato de aceite de palma caía un 0,54%. Los precios del aceite de soja en la Bolsa de Comercio de Chicago perdían un 0,17%.

El aceite de palma sigue la evolución de los precios de los aceites comestibles rivales, ya que compite por una cuota del mercado mundial de aceites vegetales.

Los datos mostraron que las existencias de aceite de palma de Malasia en enero cayeron un 7,72%, por primera vez en 11 meses, impulsadas por un aumento de las exportaciones, a pesar de que la producción cayó a su nivel más bajo en 10 meses.

La burbuja de la inteligencia artificial estallará a corto plazo, afectando a todos los precios de las materias primas, incluido el aceite de palma crudo, dijo el miércoles el analista de aceite de palma James Fry.

Se espera que las compras de aceite de palma de los principales compradores, India y China, repunten entre enero y abril de este año, y que las existencias disminuyan durante ese periodo, según dijo el analista Thomas Mielke en una conferencia del sector celebrada el miércoles.

Se espera que las plantaciones de palma aceitera de Malasia, que están envejeciendo, aumenten hasta los 2 millones de hectáreas (4,94 millones de acres) en 2027, desde el nivel actual de alrededor de 1,7 millones de hectáreas, según dijo el martes un responsable del sector, lo que ejercerá presión sobre la producción del segundo mayor productor mundial.

El ringgit, la moneda con la que se comercializa el aceite de palma, se debilitaba ligeramente un 0,08% frente al dólar, lo que abarató la materia prima para los compradores que disponen de divisas extranjeras.

El aceite de palma FCPOc3 podría estabilizarse en la zona de soporte de 4.063-4.083 ringgit por tonelada métrica y repuntar, según el analista técnico de Reuters Wang Tao.

(1 dólar = 3,9240 ringgit)

(Información de Dewi Kurniawati; edición de Rashmi Aich; edición en español de Paula Villalba)