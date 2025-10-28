Aceites vegetales: la palma marca su mínimo en cinco semanas ante la debilidad de otros aceites

YAKARTA, 28 oct (Reuters) -

Los futuros del aceite de palma malasio caían el martes por tercera sesión consecutiva y alcanzaban su nivel más bajo en cinco semanas, siguiendo la debilidad de los aceites comestibles rivales de Dalian y Chicago, mientras que un ringgit más fuerte también añadía presión. El contrato de referencia de aceite de palma para entrega en enero en la Bolsa de Derivados de Bursa Malasia perdía 28 ringgit, o un 0,64%, a 4345 ringgit (US$1028,65) la tonelada métrica en el descanso del mediodía.

A primera hora de la sesión, el contrato alcanzaba los 4334 ringgit por tonelada, su nivel más bajo desde el 24 de septiembre.

“La continuación de la debilidad de la oleína de palma de Dalian y la fortaleza del ringgit han mantenido los precios del aceite de palma crudo en terreno negativo”, dijo un operador de Kuala Lumpur. El contrato de aceite de soja más activo de Dalian bajaba un 0,44%, mientras que el de aceite de palma descendía un 1,38%. Los precios del aceite de soja en la Bolsa de Chicago perdían un 0,31%.

El aceite de palma sigue la evolución de los precios de los aceites comestibles rivales, dado que compite por una parte del mercado mundial de aceites vegetales.

Las exportaciones de productos de aceite de palma malasios del 1 al 25 de octubre bajaban entre un 0,3% y un 0,4% respecto al mes anterior, según AmSpec Agri Malaysia e Intertek Testing Services. El ringgit, moneda de cambio de la palma, se fortalecía un 0,17% frente al dólar. Un ringgit más fuerte encarece el aceite de palma para los compradores en otras divisas.

Se espera que el aceite de palma vuelva a probar el soporte de 4346 ringgit por tonelada, una ruptura por debajo del cual podría desencadenar una caída a 4308 ringgit, según el analista técnico de Reuters Wang Tao.

(US$1 = 4,2240 ringgit)

(Información de Bernadette Christina; edición de Subhranshu Sahu y Eileen Soreng; edición en español de Paula Villalba)