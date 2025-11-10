ACEITES VEGETALES: La palma muestra pocos cambios a la espera de datos del sector en Malasia

KUALA LUMPUR, 10 nov (Reuters) -

Los futuros del aceite de palma de Malasia se negociaban en un rango ajustado el lunes a pesar de datos de exportación más débiles que pesan sobre el mercado, mientras los operadores esperan los datos de oferta y demanda de la Junta de Aceite de Palma de Malasia (MPOB, por sus siglas en inglés) para obtener más pistas. El contrato de referencia de aceite de palma para entrega en enero en la Bolsa de Derivados de Bursa Malasia ganaba 1 ringgit, o un 0,02%, a 4.110 ringgit (US$973,01) la tonelada métrica en el descanso del mediodía. En la sesión anterior, el contrato había caído un 0,96%.

Los precios de la palma redujeron sus ganancias después de que los datos de exportación de la empresa de inspección de cargas Intertek Testing Services (ITS) mostraran un descenso, dijo un comerciante en Kuala Lumpur.

ITS estimó que las exportaciones de productos de aceite de palma de Malasia del 1 al 10 de noviembre cayeron un 12,3% en comparación con el mismo periodo del mes anterior, mientras que las estimaciones de exportación de AmSpec Agri Malaysia se esperan para más tarde en el día.

La MPOB también publicará sus datos sobre la oferta y la demanda de octubre a última hora del día. El contrato de aceite de soja más activo de Dalian, subía un 0,73%, mientras que el de aceite de palma, ganaba un 0,3%. Los precios del aceite de soja en la Bolsa de Chicago avanzaban un 0,3%.

El aceite de palma sigue la evolución de los precios de los aceites comestibles rivales, ya que compite por una parte del mercado mundial de aceites vegetales.

Los precios del petróleo subían por el optimismo ante la posibilidad de que el cierre de la Administración de EEUU termine pronto y aumente la demanda en el principal consumidor de petróleo del mundo, contrarrestando la preocupación por el aumento de la oferta mundial.

La fortaleza de los futuros del crudo hace de la palma una opción más atractiva como materia prima del biodiésel. El ringgit, moneda de cambio de la palma, se fortalecía un 0,22% frente al dólar, encareciendo ligeramente la materia prima para los compradores con divisas extranjeras.

China restablecerá las licencias de importación de soja para tres empresas estadounidenses y levantará su suspensión sobre las importaciones de troncos estadounidenses a partir del 10 de noviembre, según informó su autoridad aduanera, en otra señal de alivio de las tensiones comerciales entre ambas naciones.

Se espera que el aceite de palma vuelva a probar la resistencia de 4.124 ringgit por tonelada, una ruptura por encima de la cual podría desencadenar una ganancia de 4.196 ringgit, dijo el analista técnico de Reuters Wang Tao.

(1 $ = 4,2240 ringgit)

(Información de Ashley Tang; edición de Subhranshu Sahu y Ronojoy Mazumdar; edición en español de María Bayarri Cárdenas)