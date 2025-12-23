ACEITES VEGETALES: La palma prolonga su alza ante el avance del aceite de soja

KUALA LUMPUR, 23 dic (Reuters) -

Los futuros del aceite de palma malasio subían el martes por segunda sesión consecutiva, apoyados por los precios más firmes del aceite de soja en medio de una mayor demanda de China. El contrato de referencia del aceite de palma para entrega en marzo en la Bolsa de Derivados de Bursa Malasia avanzaba 16 ringgit, o un 0,4%, hasta los 4.001 ringgit (US$984,50) la tonelada métrica en la pausa del mediodía.

El aceite de palma crudo cotizaba al alza, apoyado por la fortaleza del mercado del aceite de soja, principalmente por la firme demanda china, dijo David Ng, operador por cuenta propia de la firma de corretaje Iceberg X Sdn Bhd, con sede en Kuala Lumpur. El contrato de aceite de soja más activo de Dalian subía un 0,39%, mientras que el de aceite de palma sumaba un 1,56%. Los precios del aceite de soja en la Bolsa de Chicago bajaban un 0,51%. El aceite de palma sigue los precios de los aceites comestibles rivales, ya que compite por una cuota del mercado mundial de aceites vegetales.

Los precios del petróleo se mantenían estables tras subir más de un 2% en la sesión anterior, después de que EE.UU. dijo que podría vender el crudo venezolano que ha incautado, mientras que los ataques de Ucrania a buques y muelles rusos aumentaron los temores a una interrupción del suministro.

La fortaleza de los futuros del crudo hace que la palma sea una opción más atractiva como materia prima para el biodiésel.

Indonesia asignó 15,646 millones de kilolitros de biodiésel de palma para su mandato de mezcla en 2026, según dijo Ernest Gunawan, secretario general del grupo de productores de biodiésel APROBI.

Los inspectores de carga Intertek Testing Services estimaron que las exportaciones de productos de aceite de palma malasios del 1 al 20 de diciembre aumentaron un 2,4% respecto al mes anterior, mientras que la estimación de exportaciones de AmSpec Agri Malaysia mostró un descenso del 0,87%. El ringgit, moneda de cambio de la palma, se fortalecía un 0,29% frente al dólar, encareciendo la materia prima para los compradores que poseen divisas extranjeras.

El analista técnico de Reuters, Wang Tao, dijo que el aceite de palma podría extender sus ganancias hasta un rango de 4.042 ringgit a 4.078 ringgit por tonelada métrica, tal y como apunta una línea de tendencia descendente.

(1 dólar = 4,0640 ringgit)

