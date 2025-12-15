ACEITES VEGETALES: la palma recupera las pérdidas iniciales; el ringgit más fuerte frena el avance

YAKARTA, 15 dic (Reuters) - Los futuros del aceite de palma malasio recuperaban las pérdidas iniciales el lunes, al unísono con una recuperación de los futuros de oleína de palma de Dalian, aunque un ringgit más fuerte pesó en el mercado. El contrato de referencia de aceite de palma para entrega en febrero en la Bolsa de Derivados de la Bolsa de Malasia subía 3 ringgit, o un 0,07%, a 4.021 ringgit (US$983,85) la tonelada métrica al mediodía. A primera hora había caído un 0,32%.

"Los futuros abrían a la baja, tras la venta de los futuros de aceite de soja de Chicago el viernes por la noche y la debilidad temprana de los futuros de oleína de palma de Dalian en los mercados asiáticos", dijo Anilkumar Bagani, jefe de investigación del bróker de aceites vegetales Sunvin Group, en Bombay.

"Sin embargo, luego se vio a los precios repuntar desde el soporte crucial de 4.000 ringgit al unísono con la recuperación de los futuros de oleína de palma de Dalian". El contrato de aceite de soja más activo de Dalian bajaba un 1,12%, mientras que su contrato de aceite de palma perdía un 0,7% al mediodía, tras una caída del 1,24% a primera hora del día. Los precios del aceite de soja en la Bolsa de Chicago cotizaban planos.

El aceite de palma sigue la evolución de los precios de los aceites comestibles competidores, mientras compite por una parte del mercado mundial de aceites vegetales.

El ringgit malasio, moneda de cambio de la palma, se apreciaba un 0,15% frente al dólar estadounidense, encareciendo el producto para los tenedores de divisas.

Los precios del petróleo subían, mientras las interrupciones del suministro vinculadas a la escalada de las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela pesaron más que las preocupaciones por el exceso de oferta y el impacto de un posible acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania.

La fortaleza de los futuros del crudo hace que la palma sea una opción más atractiva como materia prima del biodiésel. El Departamento de Agricultura de EEUU confirmó ventas privadas de exportación de 132.000 toneladas métricas de soja estadounidense a China para su entrega en la campaña 2025/26.

Las exportaciones de productos de aceite de palma de Malasia para diciembre 1-10 descendían un 10,3% respecto al mes anterior, dijo la empresa de inspección independiente AmSpec Agri Malasia. Según Intertek Testing Services, las exportaciones caían un 15% en el mismo periodo.

(1 dólar = 4,0870 ringgit) (Información de Dewi Kurniawati; edición de Subhranshu Sahu; editado en español por Patrycja Dobrowolska)