Aceites vegetales: la palma retrocede ante la caída de los precios del aceite de soja

KUALA LUMPUR, 28 ago (Reuters) -

Los futuros del aceite de palma malasio bajaban el jueves, ante la debilidad de los precios del aceite de soja, mientras que las posibles conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China también eran objeto de atención. El contrato de referencia del aceite de palma para entrega en noviembre en la Bolsa de Derivados de la Bolsa de Malasia bajaba 26 ringgit, o un 0,58%, a 4462 ringgit (US$1061,12) la tonelada métrica, en la pausa del mediodía. El contrato subía un 0,4% en la sesión anterior.

El mercado cotizaba a la baja debido a la continua caída de los precios del aceite de soja, mientras los operadores siguen de cerca las próximas conversaciones comerciales entre China y Estados Unidos

para determinar si China aumentará sus compras de soja a EEUU, dijo Paramalingam Supramaniam, director de la correduría Pelindung Bestari.

Se espera que el principal negociador comercial chino, Li Chenggang, viaje a Washington esta semana para reunirse con responsables estadounidenses, dijo un portavoz del Gobierno de Estados Unidos esta semana, con las dos superpotencias buscando trazar un camino más allá de su actual tregua arancelaria.

"Una producción más débil de lo esperado en Malasia este mes, así como una sólida demanda de exportación, están manteniendo los precios (del aceite de palma) sostenidos", dijo Supramaniam. El contrato de aceite de soja más activo de Dalian caía un 0,48%, mientras que el de aceite de palma cedía un 0,8%. Los precios del aceite de soja en la Bolsa de Chicago bajaban un 0,49%.

El aceite de palma sigue los movimientos de precios de los aceites comestibles rivales, dado que compite por una parte del mercado mundial de aceites vegetales.

Los retrocedían, en un momento en que los inversores sopesaban las perspectivas de la demanda de combustible en Estados Unidos ante la proximidad del final de la temporada estival de conducción y evaluaban los posibles cambios en la oferta de crudo, mientras India se enfrenta a la imposición de aranceles estadounidenses por importar petróleo ruso.

La debilidad de los futuros del crudo hace que la palma sea una opción menos atractiva como materia prima para el biodiésel.

El ringgit, moneda de cambio de la palma, se apreciaba un 0,14% frente al dólar, lo que encarece ligeramente el producto para los compradores con divisas extranjeras.

El analista técnico de Reuters Wang Tao afirmó que el aceite de palma podría volver a probar el soporte de 4455 ringgit por tonelada métrica y que una ruptura por debajo podría desencadenar una caída a 4421 ringgit.

(US$1 = 4,2050 ringgit)

(Información de Ashley Tang; edición de Harikrishnan Nair y Eileen Soreng; edición en español de Paula Villalba)