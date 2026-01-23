ACEITES VEGETALES: la palma retrocede ante la toma de beneficios y la firmeza del ringgit

KUALA LUMPUR, 23 ene (Reuters) -

Los futuros del aceite de palma malasio descendían el viernes por la toma de ganancias y la firmeza del ringgit, pero se mantenían en la senda de una tercera subida semanal. El contrato de referencia del aceite de palma para entrega en abril en la Bolsa de Derivados de Bursa Malasia bajaba 30 ringgit, o un 0,71%, a 4.167 ringgit (US$1.041,75) la tonelada métrica al mediodía.

En lo que va de semana, el contrato ha subido un 2,6%.

Los inversores tomaron beneficios antes del fin de semana y el fortalecimiento del ringgit frenó la reciente subida, según un operador de Kuala Lumpur. El ringgit, moneda de cambio de la palma, se apreciaba un 0,94% frente al dólar, encareciendo el producto para los compradores en divisas. El contrato de aceite de soja más activo de Dalian subía un 0,07%, mientras que el de aceite de palma perdía un 0,04%. Los precios del aceite de soja en la Bolsa de Chicago bajaban un 0,07%.

El aceite de palma sigue la evolución de los precios de los aceites comestibles rivales, ya que compite por una parte del mercado mundial de aceites vegetales.

(1 dólar = 4,0000 ringgit)

(Información de Ashley Tang; edición de Sonia Cheema; edición en español de Paula Villalba)