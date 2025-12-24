ACEITES VEGETALES-La palma se mantiene estable ante la fortaleza del ringgit y aceites rivales

KUALA LUMPUR, 24 dic (Reuters) -

Los futuros del aceite de palma malasio registraban pocos cambios el miércoles, antes de las vacaciones de Navidad, en un momento en que la fortaleza del ringgit contrarrestó la subida de los precios del aceite de soja y el crudo. El contrato de referencia de aceite de palma para entrega en marzo en la Bolsa de Derivados de Bursa Malasia caía 3 ringgit, o un 0,07%, a 4.033 ringgit (US$994,57) la tonelada métrica en la pausa del mediodía. El contrato subió un 3,35% en las dos últimas sesiones.

El mercado del aceite de palma bajaba ligeramente en un contexto de fortalecimiento del ringgit, según un operador de Kuala Lumpur.

"El ringgit se revalorizaba hasta los 4,0550, su nivel más alto desde el 5 de marzo de 2021", dijo el operador. El ringgit, moneda de cambio de la palma, se fortalecía un 0,12% frente al dólar, encareciendo la materia prima para los compradores en divisas. El contrato de aceite de soja más activo de Dalian subía un 0,18%, mientras que el de aceite de palma sumaba un 0,69%. Los precios del aceite de soja en la Bolsa de Chicago se anotaban un 0,29%.

El aceite de palma sigue la evolución de los precios de los aceites comestibles rivales, dado que compite por una parte del mercado mundial de aceites vegetales.

Los precios del petróleo registraban modestas subidas, ampliando los avances de la sesión anterior, apoyados por el sólido crecimiento económico de Estados Unidos y el riesgo de interrupciones del suministro procedentes de Venezuela y Rusia.

La fortaleza de los futuros del crudo hace que la palma sea una opción más atractiva como materia prima para el biodiésel.

Las importaciones de soja de la Unión Europea para la temporada 2025/26 que comenzó en julio habían alcanzado los 6 millones de toneladas métricas el 21 de diciembre, un 14% menos que en el mismo periodo del año anterior, mientras que las importaciones de aceite de palma cayeron un 9% hasta los 1,45 millones de toneladas, según mostraron los datos de la Comisión Europea.

Indonesia ha firmado un decreto para asignar 15,65 millones de kilolitros de biodiésel de palma para su mandato de mezcla de combustibles en 2026, según informó un responsable del Ministerio de Energía y Recursos Minerales del país.

El aceite de palma podría retroceder a un rango de 3.931 ringgit a 3.961 ringgit por tonelada, después de su fracaso para romper la resistencia en 4.042 ringgit, dijo el analista técnico de Reuters Wang Tao.

(1 dólar = 4,0550 ringgit)

(Información de Ashley Tang; edición de Subhranshu Sahu y Harikrishnan Nair; edición en español de Paula Villalba)