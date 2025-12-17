ACEITES VEGETALES: La palma se mantiene estable, apoyado por el aceite de soja de Chicago

KUALA LUMPUR, 17 dic (Reuters) -

Los futuros del aceite de palma malasio cotizaban en un estrecho margen el miércoles, mientras la preocupación por la lentitud de las exportaciones y los elevados inventarios siguen presionando al mercado, aunque la fortaleza del aceite de soja y el petróleo crudo de Chicago apoyaban los precios. El contrato de referencia del aceite de palma para entrega en marzo en la Bolsa de Derivados de la Bolsa de Malasia bajaba 5 ringgit, o un 0,13%, a 3.957 ringgit (US$969,14) la tonelada métrica en la pausa del mediodía. El contrato ha caído un 1,39% en las tres últimas sesiones consecutivas.

El mercado sigue preocupado por la debilidad de las exportaciones y los elevados niveles de existencias en el país, dijo David Ng, operador por cuenta propia de la empresa comercial Iceberg X Sdn Bhd, en Kuala Lumpur.

Sin embargo, el repunte de los mercados de aceite de soja y crudo de Chicago mantenían los precios respaldados, añadió Ng. El contrato de aceite de soja más activo de Dalian caía un 0,73%, mientras que el de aceite de palma cedía un 0,97%. Los precios del aceite de soja en la Bolsa de Chicago subían un 0,19%.

El aceite de palma sigue la evolución de los precios de los aceites comestibles rivales, dado que compite por una parte del mercado mundial de aceites vegetales.

Los subían más de un 1%, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "un bloqueo total y completo" de todos los petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela, aumentando nuevas tensiones geopolíticas en un momento de preocupación por la demanda.

La fortaleza de los futuros del crudo hace que la palma sea una opción más atractiva para la materia prima del biodiésel. El ringgit, moneda de cambio de la palma, se debilitaba un 0,02% frente al dólar estadounidense, lo que abarató ligeramente el producto para los tenedores de divisas extranjeras.

La Agencia de Protección Medioambiental de Estados Unidos espera finalizar los mandatos de mezcla de biocombustibles para 2026 y 2027, previstos inicialmente para finales de octubre, en el primer trimestre del próximo año.

Las importaciones de soja de la Unión Europea para la campaña 2025/26, que comenzó en julio, habían alcanzado los 5,65 millones de toneladas métricas el 14 de diciembre, un 13% menos que en el mismo periodo del año anterior, mientras que las de aceite de palma cayeron un 12%, hasta 1,35 millones de toneladas, según datos de la Comisión Europea.

(1 dólar = 4,0830 ringgit) (Información de Ashley Tang; edición de Janane Venkatraman y Eileen Soreng; edición en español de Paula Villalba)