Aceites vegetales: la palma se mueve en un rango estrecho a la espera de las perspectivas de los precios

KUALA LUMPUR, 26 sep (Reuters) -

Los futuros del aceite de palma malasio cotizaban en lateral el viernes, mientras los operadores esperaban las perspectivas de precios de los principales analistas del sector en una importante conferencia del sector celebrada en India más tarde ese mismo día. El contrato de referencia de aceite de palma para entrega en diciembre en la Bolsa de Derivados de la Bolsa de Malasia bajaba 8 ringgit, o un 0,18%, a 4431 ringgit (US$1050,75) la tonelada métrica en la pausa del mediodía. El contrato subía un 0,63% en lo que va de semana, tras dos descensos semanales consecutivos.

El mercado de aceite de palma cotizaba sin grandes variaciones, con los participantes manteniendo la cautela antes de las perspectivas de precios de los analistas de palma en la Conferencia Globoil de hoy, dijo un comerciante en Kuala Lumpur. El contrato de aceite de soja más activo de Dalian subía un 0,22%, mientras que el de aceite de palma sumaba un 0,8%. Los precios del aceite de soja en la Bolsa de Chicago bajaban un 0,4%.

El aceite de palma sigue la evolución de los precios de los aceites comestibles competidores, mientras compite por una parte del mercado mundial de aceites vegetales.

Los precios del crudo subían, camino de registrar su mayor alza desde principios de junio, mientras los ataques ucranianos a la infraestructura energética rusa empujan a Moscú a restringir las exportaciones de combustible y a reducir la producción de crudo.

La fortaleza de los futuros del crudo hace que la palma sea una opción más atractiva como materia prima del biodiésel. El ringgit, moneda de cambio de la palma, se debilitaba un 0,09% frente al dólar, lo que abarató el producto para los compradores en divisas.

India compró 300.000 toneladas métricas de aceite de soja de Argentina el martes y el miércoles, la mayor compra jamás realizada en un periodo de dos días, según los operadores, aprovechando la medida de la Casa Rosada de eliminar los impuestos a la exportación de soja y otros productos alimentarios.

El aceite de palma puede extender las ganancias a un rango de 4479-4492 ringgit por tonelada métrica, como sugiere su patrón de onda y un análisis de proyección, dijo el analista técnico de Reuters Wang Tao.

(US$1 = 4,2170 ringgit)

(Información de Ashley Tang; edición de Eileen Soreng; editado en español por Patrycja Dobrowolska)