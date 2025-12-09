ACEITES VEGETALES: La palma se suma a la caída en el Dalian pendiente de los datos de Malasia

YAKARTA, 9 dic (Reuters) -

Los futuros del aceite de palma malasio ampliaban las pérdidas a una segunda sesión consecutiva el martes, siguiendo la debilidad del mercado de Dalian, mientras los operadores esperaban los datos mensuales cruciales de la Junta de Aceite de Palma de Malasia.

El contrato de referencia del aceite de palma para entrega en febrero en la Bolsa de Derivados de Bursa Malasia bajaba 33 ringgit, o un 0,81%, a 4.060 ringgit (US$986,39) la tonelada métrica en la pausa del mediodía.

"Los futuros están bajo presión vendedora, siguiendo la estela del Dalian, y a la espera de los datos de la MPOB (Junta de Aceite de Palma de Malasia) de mañana, que, según las previsiones, deberían mostrar un aumento de las existencias", dijo un operador en Kuala Lumpur.

Según un sondeo de Reuters, los inventarios de aceite de palma de Malasia probablemente alcanzaron en noviembre su nivel más alto en más de seis años y medio, debido a la caída de las exportaciones en un mes de producción récord.

El aumento de los inventarios en el segundo mayor productor mundial del aceite tropical podría pesar sobre los futuros de referencia de Malasia.

El contrato de aceite de soja más activo de Dalian bajaba un 0,87%, mientras que el de aceite de palma caía un 1,53%. Los precios del aceite de soja en la Bolsa de Chicago cedían un 0,25%.

El aceite de palma sigue la evolución de los precios de los aceites comestibles rivales, ya que compite por una parte del mercado mundial de aceites vegetales.

El ringgit malasio, moneda de comercio de la palma, se debilitaba un 0,15% frente al dólar estadounidense, abaratando el producto para los tenedores de otras divisas.

Mientras tanto, Indonesia planea exigir a los exportadores de recursos naturales que retengan todos los ingresos en divisas en bancos estatales durante al menos un año y limiten su uso a partir del 1 de enero, según informaron el lunes altos cargos del Ministerio de Finanzas.

Por otra parte, el aceite de palma FCPOc3 podría ampliar sus pérdidas hasta los 4.056 ringgit por tonelada métrica, impulsado por una onda c, según el analista técnico de Reuters Wang Tao.

(US$1 = 4,1160 ringgit)

(Información de Dewi Kurniawati; edición de Sonia Cheema; edición en español de María Bayarri Cárdenas)