ACEITES VEGETALES-La palma se suma al alza de los mercados de Dalian y Chicago

YAKARTA, 25 feb (Reuters) -

Los futuros del aceite de palma malasio subían ligeramente el miércoles tras tres sesiones consecutivas de caídas, ‌en consonancia con la ‌fortaleza ⁠de los aceites de soja de Dalian y Chicago, mientras los agentes en el mercado esperaban los datos de exportación de los inspectores de ​carga para ⁠conocer la dirección ⁠futura. El contrato de referencia del aceite de palma para entrega en mayo en la ​Bolsa de Derivados de Malasia avanzaba 19 ringgit, o un 0,47%, hasta alcanzar ‌los 4.072 ringgit (1.046,79 dólares) por tonelada métrica al mediodía.

"El ​aceite de palma sigue en su ​mayoría los mercados externos más firmes y algunas compras oportunistas debido a las recientes pérdidas", dijo un operador en Kuala Lumpur.

El ringgit, que cotiza cerca de su máximo, limitó las ganancias, según el operador, quien añadió que el mercado estaba a la espera de los datos de ​exportación del 1 al 25 de febrero, que podrían ser más débiles. El ringgit, la moneda de comercio de la ⁠palma, seguía sin cambios frente al dólar, pero se mantenía en torno a su nivel más alto desde abril ‌de 2018. El contrato de aceite de soja más activo de Dalian subía un 1,25%, mientras que su contrato de aceite de palma perdía un 0,72%. Los precios del aceite de soja en la Bolsa de Chicago se revalorizaban un 0,46%.

El aceite de palma sigue la evolución de los precios de los aceites comestibles rivales, ya que compite por una ‌cuota del mercado mundial de aceites vegetales.

La soja de Chicago ganaba más terreno, cotizando cerca ⁠del máximo de tres meses alcanzado esta semana, gracias al optimismo sobre la demanda ‌china, ya que los comentarios de Pekín aliviaron algunas preocupaciones sobre la ⁠política arancelaria de Estados Unidos.

Los precios del petróleo se mantenían ⁠cerca de máximos de siete meses, ya que la amenaza de un conflicto militar entre Estados Unidos e Irán que podría interrumpir el suministro sigue preocupando a los inversores, a pesar de que las conversaciones entre las partes están previstas para el jueves.

El fortalecimiento de ‌los futuros del crudo hace que ​la palma sea una opción más atractiva como materia prima para el biodiésel.

El aceite de palma podría retroceder hasta los 3.999 ringgit por tonelada, ya que ha roto el soporte en 4.064 ringgit.

(1 dólar = 3,8900 ringgit)

(Información de ‌Bernadette Christina; edición de Subhranshu Sahu; edición en español de María Bayarri Cárdenas)