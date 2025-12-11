ACEITES VEGETALES La palma sigue el alza de Dalian pero la fortaleza del ringgit frena el avance

YAKARTA, 11 dic (Reuters) -

Los futuros del aceite de palma malasio subían el jueves y ponían fin a las pérdidas de la sesión anterior, apoyados por la fortaleza de los aceites comestibles rivales en la Bolsa de Materias Primas de Dalian, aunque el alza del ringgit limitaba su avance. El contrato de referencia del aceite de palma para entrega en febrero en la Bolsa de Derivados de Bursa Malasia subía 46 ringgit, o un 1,13%, a 4.109 ringgit (US$1.000,97) la tonelada métrica al receso del mediodía.

"Los futuros cotizaban hoy en territorio positivo en un contexto de fortaleza de los aceites rivales. El contrato de febrero alcanzó un máximo matutino de 4.128 ringgit, pero el precio no pudo sostenerse debido a la fortaleza del ringgit", dijo un operador de Kuala Lumpur. El contrato de aceite de soja más activo de Dalian ganaba un 0,55%, mientras que el de aceite de palma subía un 0,93%. Los precios del aceite de soja en la Bolsa de Chicago caían un 0,27%.

El aceite de palma sigue la evolución de los precios de los aceites comestibles rivales, puesto que compite por una parte del mercado mundial de aceites vegetales.

El ringgit malasio, la divisa del aceite de palma, se fortalecía un 0,27% frente al dólar estadounidense, lo que encarece el producto para los tenedores de divisas.

Los precios del petróleo se mantenían estables en general, en un momento en que los inversores volvieron a centrar su atención en las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania, mientras vigilaban las consecuencias de la incautación por parte de Estados Unidos de un petrolero sancionado frente a las costas de Venezuela.

Unos futuros del crudo más fuertes hacen que la palma sea una opción más atractiva como materia prima para el biodiésel. Las existencias de aceite de palma de Malasia alcanzaron en noviembre su nivel más alto en más de seis años y medio, después de que la producción superara a las débiles exportaciones, según mostraron el miércoles los datos del regulador del sector.

La producción de aceite de palma de Malasia va camino de superar los 20.000.000 de toneladas métricas este año por primera vez, gracias a una cosecha más eficiente, una mayor disponibilidad de mano de obra y la producción de las plantaciones en maduración.

Las exportaciones de productos de aceite de palma de Malasia del 1 al 10 de diciembre cayeron un 10,3% en comparación con el 1 al 10 de noviembre, según la empresa de inspección independiente AmSpec Agri Malaysia, mientras que según Intertek Testing Services cedieron un 15%. El aceite de palma puede poner a prueba la resistencia en 4.141 ringgit por tonelada métrica, una ruptura por encima de la cual podría abrir el camino hacia 4.194 ringgit, según el analista técnico de Reuters Wang Tao.

(1 dólar = 4,1050 ringgit)

(Información de Dewi Kurniawati; edición de Harikrishnan Nair; edición en español de Paula Villalba)