ACEITES VEGETALES - La palma sigue subiendo ante las preocupaciones sobre el clima en Malasia

YAKARTA, 27 nov (Reuters) -

Los futuros del aceite de palma malasio subían el jueves por segunda sesión consecutiva, apoyados por las preocupaciones sobre la producción debidas al mal tiempo y siguiendo la fortaleza de los aceites comestibles competidores de Dalian. El contrato de referencia del aceite de palma para entrega en febrero en la Bolsa de Derivados de la Bolsa de Malasia avanzaba 36 ringgit, o un 0,89%, hasta los 4.060 ringgit (US$983,29) la tonelada métrica en la pausa del mediodía. Paramalingam Supramaniam, director de la correduría Pelindung Bestari, en Selangor, dijo que "los caprichos del tiempo, junto con los anuncios sobre las inminentes inundaciones, mantienen nervioso al mercado".

El contrato también avanzaba gracias a la cobertura de posiciones cortas tras las subidas de los futuros del aceite de soja de Chicago y los futuros de la oleína de palma de Dalian, dijo Anilkumar Bagani, jefe de investigación de materias primas de la correduría Sunvin Group, en Bombay. El contrato de aceite de soja más activo de Dalian ganaba un 1,31%, mientras que el de aceite de palma subía un 1,38%. La Bolsa de Chicago permaneció cerrada por el Día de Acción de Gracias.

El aceite de palma sigue la evolución de los precios de los aceites comestibles competidores, mientras compite por una parte del mercado mundial de aceites vegetales.

Las exportaciones de aceite de palma de Malasia a China caían casi un 29% en los 10 primeros meses de 2025, según dijo el ministro de plantaciones y materias primas del país. Indonesia exportó 2,2 millones de toneladas de aceite de palma en septiembre, incluidos los productos refinados, según la Asociación Indonesia de Aceite de Palma (GAPKI, por sus siglas en indonesio).

Las exportaciones fueron inferiores a los 2,26 millones de toneladas del mismo periodo del año pasado y a los 3,48 millones de toneladas de agosto.

El aceite de palma puede extender las ganancias a un rango de 4.076 a 4.102 ringgit por tonelada, en un momento en que ha encontrado un fuerte apoyo en torno a 3.965 ringgit, según el analista técnico de Reuters Wang Tao.

(US$1 = 4,1290 ringgit)