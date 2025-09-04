Aceites vegetales: la palma sube a la espera de una mejora de las exportaciones

KUALA LUMPUR, 4 sep (Reuters) -

Los futuros del aceite de palma malasio subían el jueves, mientras los operadores esperaban una fuerte demanda de exportación de los principales destinos, al tiempo que esperaban también los datos de la demanda y la oferta de la Junta de Aceite de Palma de Malasia. El contrato de referencia del aceite de palma para entrega en noviembre en la Bolsa de Derivados de Bursa Malasia subía 38 ringgit, o un 0,86%, a 4480 ringgit (US$1065,40) la tonelada métrica en la pausa del mediodía. El contrato descendía un 0,76% en la sesión anterior. La Bolsa de Malasia permanecerá cerrada el viernes por festivo.

Los futuros del aceite de palma crudo cotizaban al alza, en un momento en que los operadores esperan que la demanda de exportación de septiembre se mantenga fuerte, al tiempo que esperan los datos de la Junta de Aceite de Palma de Malasia y las cifras de exportación de la próxima semana, dijo Paramalingam Supramaniam, director de la correduría Pelindung Bestari, con sede en Selangor.

“Las cifras de producción serán determinantes para la próxima dirección del mercado”, dijo. Se prevé que los inventarios de aceite de palma de Malasia aumenten por sexto mes consecutivo en agosto, mientras la producción sigue superando a las exportaciones a pesar de la recuperación de la demanda, según mostró el miércoles un sondeo de Reuters. El contrato de aceite de soja más activo de Dalian subía un 0,14%, mientras que el de aceite de palma ganaba un 0,3%. Los precios del aceite de soja en la Bolsa de Chicago avanzaban un 0,06%.

El aceite de palma sigue la evolución de los precios de los aceites comestibles competidores, ya que compite por una parte del mercado mundial de aceites vegetales.

Los precios del petróleo bajaban, ampliando la caída de más del 2% de la sesión anterior, mientras los inversores y operadores esperan la reunión de fin de semana de la OPEP+, en la que se espera que los productores estudien un nuevo aumento de los objetivos de producción.

La debilidad de los futuros del crudo hace que la palma sea una opción menos atractiva como materia prima para el biodiésel. El ringgit, moneda de cambio de la palma, se debilitaba un 0,14% frente al dólar, lo que abarataba ligeramente el producto para los compradores con divisas extranjeras.

El aceite de palma podría probar la zona de soporte de 4367 ringgit a 4381 ringgit por tonelada métrica, una ruptura por debajo podría abrir el camino hacia 4343 ringgit, dijo el analista técnico de Reuters Wang Tao.

(US$1 = 4,2050 ringgit)

(Información de Ashley Tang; edición de Eileen Soreng; editado en español por Patrycja Dobrowolska)