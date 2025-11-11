ACEITES VEGETALES: La palma sube alentada por la fortaleza del aceite de soja de Chicago

KUALA LUMPUR, 11 nov (Reuters) -

Los futuros del aceite de palma de Malasia subían por segunda sesión consecutiva, apoyados por la fortaleza del aceite de soja de Chicago, aunque las inclemencias meteorológicas y los débiles datos de las exportaciones de noviembre pesaban sobre el mercado. El contrato de referencia del aceite de palma para entrega en enero en la Bolsa de Derivados de la Bolsa de Malasia avanzaba 65 ringgit, o un 1,58%, a 4.177 ringgit (US$988,87) la tonelada métrica en la pausa del mediodía.

La tendencia alcista de los precios del aceite de soja en Chicago está ayudando a sostener el mercado de la palma, aunque los operadores también están recortando sus posiciones ante la alerta meteorológica, dijo Paramalingam Supramaniam, director del bróker Pelindung Bestari, en Selangor.

Supramaniam señaló que las débiles cifras preliminares de exportación de noviembre y la firmeza del ringgit suponen vientos en contra.

El Departamento Meteorológico de Malasia dijo que se espera que el monzón del noreste llegue el jueves y continúe hasta marzo de 2026, cubriendo la costa este de Malasia peninsular, Sabah y Sarawak. Las lluvias continuas podrían provocar inundaciones cerca de ríos y zonas bajas.

Los encuestadores de carga estimaron que las exportaciones de productos de aceite de palma malasios del 1 al 10 de noviembre cayeron entre un 9,5% y un 12,3% en comparación con el mismo periodo del mes anterior. El contrato de aceite de soja más activo de Dalian subía un 0,78%, mientras que su contrato de aceite de palma sumaba un 1,34%. Los precios del aceite de soja en la Bolsa de Chicago se anotaban un 0,32%.

El aceite de palma sigue la evolución de los precios de los aceites comestibles rivales, dado que compite por una parte del mercado mundial de aceites vegetales.

El ringgit MYR=, moneda de cambio de la palma, se fortalecía un 0,22% frente al dólar, lo que encarece el producto para los tenedores de divisas.

Los precios del petróleo caían en las primeras horas del comercio asiático y recortaban los avances de la sesión anterior, en un clima de preocupación por el exceso de oferta que pesó más que el optimismo sobre una de la Administración de Estados Unidos.

La debilidad de los futuros del crudo hace que la palma sea una opción menos atractiva como materia prima para el biodiésel.

Se espera que el aceite de palma vuelva a probar la resistencia en 4.152 ringgit por tonelada métrica, una ruptura por encima podría desencadenar una ganancia en el rango de 4.174 a 4.196 ringgit, dijo el analista técnico de Reuters Wang Tao.

(1 dólar = 4,2240 ringgit)

(Información de Ashley Tang; edición de Rashmi Aich y Harikrishnan Nair; edición en español de Paula Villalba)