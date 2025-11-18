ACEITES VEGETALES La palma sube alentada por la fortaleza del aceite de soja de Chicago

KUALA LUMPUR, 18 nov (Reuters) -

Los futuros del aceite de palma malasio subían el martes por cuarta sesión consecutiva y seguían el fortalecimiento de los precios del aceite de soja de Chicago, después de que China comprara soja estadounidense.

El contrato de referencia de aceite de palma para entrega en enero en la Bolsa de Derivados de la Bolsa de Malasia ganaba 33 ringgit, o un 0,79%, a 4.184 ringgit (US$1.002,16) la tonelada métrica al mediodía.

El contrato seguía hoy el fortalecimiento del mercado de aceite de soja de Chicago, según David Ng, operador por cuenta propia de la empresa Iceberg X Sdn Bhd, en Kuala Lumpur.

China compró al menos 14 cargamentos de soja estadounidense el lunes, dijeron dos operadores con conocimiento de los acuerdos, su mayor compra desde al menos enero y la más significativa desde una cumbre entre los presidentes Donald Trump y Xi Jinping en octubre.

El contrato de aceite de soja más activo de Dalian subía un 0,6%, mientras que su contrato de aceite de palma avanzaba un 0,35%. Los precios del aceite de soja en la Bolsa de Chicago se anotaban un 0,04%.

El aceite de palma sigue los movimientos de precios de los aceites comestibles rivales, dado que compite por una parte del mercado mundial de aceites vegetales.

Los precios del petróleo bajaban al disminuir la preocupación por la oferta tras la reanudación de las cargas en un centro de exportación ruso, interrumpidas brevemente por un ataque ucraniano con aviones no tripulados y misiles, mientras los operadores seguían evaluando el impacto de las sanciones occidentales sobre los flujos rusos.

La debilidad de los futuros del crudo hace que el aceite de palma sea una opción menos atractiva como materia prima para el biodiésel.

El ringgit, moneda en que se negocia el aceite de palma, se debilitaba un 0,65% frente al dólar, lo que abarataba el producto para los compradores con divisas extranjeras.

Malasia ha rebajado su precio de referencia del aceite de palma crudo para diciembre a un nivel que mantiene el derecho de exportación en el 10%, según una circular publicada en el sitio web de la Junta de Aceite de Palma de Malasia.

El aceite de palma podría romper la resistencia de los 4.171 ringgit por tonelada métrica y subir hasta la horquilla de 4.213 ringgit a 4.238 ringgit, según el analista técnico de Reuters Wang Tao.

(1 dólar = 4,1750 ringgit)

(Información de Ashley Tang; edición de Sherry Jacob-Phillips y Eileen Soreng; edición en español de Paula Villalba)