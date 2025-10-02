Aceites vegetales: la palma sube ante avance del aceite de soja y demanda de exportaciones

KUALA LUMPUR, 2 oct (Reuters) -

Los futuros del aceite de palma malasio subían el jueves por segunda sesión consecutiva, apoyados por la mayor fortaleza del aceite de soja y la fuerte demanda de los principales mercados de exportación. El contrato de referencia de aceite de palma para entrega en diciembre en la Bolsa de Derivados de Bursa Malasia ganaba 50 ringgit, o un 1,14%, a 4438 ringgit (US$1055,91) la tonelada métrica en el descanso del mediodía.

El aceite de palma crudo subía gracias a la fortaleza del mercado de aceite de soja durante la noche, según David Ng, operador por cuenta propia de la empresa Iceberg X Sdn Bhd, en Kuala Lumpur.

"El buen comportamiento reciente de las exportaciones también ha elevado el ánimo del mercado. Vemos los precios sostenidos por encima de 4400 ringgit y la resistencia en 4550 ringgit", dijo.

Los inspectores de carga habían estimado que las exportaciones de productos de aceite de palma malasios en septiembre aumentaron entre un 7,3% y un 9,6% respecto al mes anterior.

Los precios del aceite de soja en la Bolsa de Chicago

subían un 0,28%. La Bolsa de Materias Primas de Dalian permanecerá cerrada del 1 al 8 de octubre por vacaciones.

El aceite de palma sigue la evolución de los precios de los aceites comestibles rivales, ya que compite por una parte del mercado mundial de aceites vegetales.

Los precios del petróleo subían tras las pérdidas registradas en las tres sesiones anteriores debido a la preocupación por el exceso de oferta en el mercado, ya que la posibilidad de que se endurezcan las sanciones sobre el crudo ruso prestaba cierto apoyo.

La fortaleza de los futuros del crudo hace de la palma una opción más atractiva como materia prima para el biodiésel. El ringgit, moneda de cambio de la palma, se apreciaba un 0,05% frente al dólar, lo que encarecía ligeramente el producto para los compradores en divisas.

Indonesia exportó 16,20 millones de toneladas de aceite de palma crudo y refinado entre enero y agosto, un 13,56% más que en el mismo periodo del año anterior, según la oficina de estadísticas.

El aceite de palma puede rebotar hasta un rango de 4429 ringgit a 4457 ringgit por tonelada, ya que ha roto la resistencia en 4401 ringgit, dijo el analista técnico de Reuters Wang Tao.

(US$1 = 4,2030 ringgit)

(Información de Ashley Tang; edición de Janane Venkatraman y Subhranshu Sahu; edición en español de María Bayarri Cárdenas)