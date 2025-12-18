ACEITES VEGETALES - La palma sube ante compras de oportunidad y diferencial con aceite de soja

KUALA LUMPUR, 18 dic (Reuters) -

Los futuros del aceite de palma malasio subían el jueves por segunda sesión consecutiva, impulsados por las compras de gangas y la mejora de la competitividad de precios frente al aceite de soja. El contrato de referencia del aceite de palma para entrega en marzo en la Bolsa de Derivados de Bursa Malasia subía 30 ringgit, o un 0,76%, hasta los 3.996 ringgit (US$978,21) la tonelada métrica en la pausa del mediodía.

Según Paramalingam Supramaniam, director de la correduría Pelindung Bestari en Selangor, los operadores están comprando las caídas de precios tras la reciente ola de ventas, y el precio del aceite de palma también se ha vuelto cada vez más atractivo en comparación con el de otros aceites competidores, sobre todo el de soja. El contrato de aceite de soja más activo de Dalian caía un 0,31%, mientras que el de aceite de palma sumaba un 1,27%. Los precios del aceite de soja en la Bolsa de Chicago se revalorizaban un 0,45%.

El aceite de palma sigue la evolución de los precios de los aceites comestibles competidores, en un momento en que compite por una parte del mercado mundial de aceites vegetales.

Los precios del petróleo avanzaban tras conocerse que Estados Unidos preparaba nuevas sanciones al crudo ruso si Moscú no aceptaba un acuerdo de paz con Ucrania, mientras los participantes en el mercado evaluaban los riesgos de suministro que plantea el bloqueo de los petroleros venezolanos.

La fortaleza de los futuros del crudo hace de la palma una opción más atractiva como materia prima del biodiésel. El ringgit, moneda de cambio de la palma, avanzaba un 0,05% frente al dólar, encareciendo ligeramente el producto para los compradores en divisas.

Malasia ha rebajado su precio de referencia del aceite de palma crudo de enero de 2026 a un nivel que reduce el derecho de exportación al 9,5%, según una circular publicada en el sitio web de la Junta de Aceite de Palma de Malasia.

(1 dólar = 4,0850 ringgit) (Información de Ashley Tang; edición de Subhranshu Sahu; editado en español por Patrycja Dobrowolska)