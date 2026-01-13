ACEITES VEGETALES-La palma sube ante el alza de aceites rivales y datos de exportación positivos

KUALA LUMPUR, 13 ene (Reuters) -

Los futuros del aceite de palma malasio subían por segunda sesión consecutiva el martes, apoyados . El contrato de ⁠referencia de aceite de palma ⁠para entrega en marzo en la Bolsa de Derivados de Bursa Malasia ganaba 41 ringgit, o un 1%, a 4.131 ringgit (1.018,99 dólares) la tonelada métrica en el ⁠descanso del ‌mediodía.

Los ​precios del aceite de palma crudo cotizan al alza, apoyados por las subidas de las ​oleaginosas rivales, dijo un operador de Kuala Lumpur.

"El contrato se negocia muy por encima ‌de los 4.100 ringgit gracias al apoyo técnico y a ‌los datos de exportación del 1 ​al 10 de enero", dijo el operador.

Los inspectores de carga estiman que las exportaciones de productos de aceite de palma malasios del 1 al 10 de enero aumentaron entre un 17,7% y un 29,2% respecto al mes anterior.

Mientras tanto, un alto cargo del Gobierno indonesio dijo que el plan del país para lanzar su mandato de biodiésel B50, que mezcla 50% de combustible a base de aceite de palma con diésel, estaría sujeto ⁠a la diferencia de precios entre el petróleo crudo y el aceite de palma crudo. El contrato de aceite de ​soja más activo de Dalian,, subía un 0,43%, mientras que el de aceite de palma,, sumaba un 1,62%. Los precios del aceite de soja en la Bolsa de Chicago avanzaban un 0,62%.

El aceite de palma sigue la evolución de los precios de los aceites comestibles rivales, dado que compite por una parte del mercado mundial de aceites vegetales.

Los precios del petróleo ampliaban los avances, ya ⁠que la creciente preocupación en torno a Irán y las posibles interrupciones del suministro superaban las perspectivas ​de aumento del suministro de crudo de Venezuela.

La fortaleza de los futuros del crudo hace de la palma una opción más atractiva como materia prima del biodiésel. Los inventarios de aceite de palma de Malasia alcanzaron en diciembre ‍su nivel más alto en casi siete años, superando el umbral psicológico de los 3 millones de toneladas, y la mayor producción mensual en ocho años eclipsó el modesto repunte de las exportaciones. El ringgit, moneda de cambio de la palma, se fortalecía un 0,15% frente al dólar, lo que encarece ligeramente el producto para los ​compradores con divisas extranjeras.

El aceite de palma podría subir hacia los 4.180 ringgit por tonelada, ya que ha superado una resistencia clave situada en los 4.099 ringgit, según el analista técnico de Reuters Wang Tao.

(1 dólar = 4,0540 ringgit)

(Información de Ashley ‍Tang; edición de Ronojoy Mazumdar y Subhranshu Sahu; edición en español de Paula Villalba)