ACEITES VEGETALES: la palma sube ante el alza de las materias primas y del crudo

YAKARTA, 29 ene (Reuters) - Los futuros del aceite de palma de Malasia prolongaban sus ganancias por cuarta sesión consecutiva el jueves, respaldados por los firmes precios de las materias primas y el crudo, alcanzando su nivel más alto en tres meses

El contrato de referencia del aceite de palma para entrega en abril en la Bolsa de Derivados de Malasia ganaba 35 ringgit, o un 0,82%, hasta alcanzar los 4.307 ringgit (US$1.095,93) por tonelada métrica al mediodía

"El mercado de la palma de hoy se ve respaldado por los firmes precios de las materias primas: el crudo y el aceite de soja en Dalian. El índice de referencia alcanzó un máximo matutino de 4.315 ringgit, su nivel más alto desde el 28 de octubre de 2025", dijo un operador en Kuala Lumpur

Los precios siguen bien respaldados en el contexto de expectación del mercado ante la próxima Conferencia sobre Perspectivas de Precios, que se celebrará en Kuala Lumpur del 9 al 11 de febrero, añadió el operador

El contrato de aceite de soja más activo de Dalian subía un 0,77%, mientras que su contrato de aceite de palma ganaba un 1,17%. Los precios del aceite de soja en la Bolsa de Comercio de Chicago se revalorizaban un 0,66%

El aceite de palma sigue la evolución de los precios de los aceites comestibles rivales, ya que compite por una cuota del mercado mundial de aceites vegetales

El ringgit, la moneda de comercio del aceite de palma, se debilitaba un 0,38% frente al dólar, lo que abarataba la materia prima para los compradores que disponen de divisas extranjeras

Los precios del petróleo subían más de un 1,5% en el mercado asiático, ampliando las ganancias por tercer día consecutivo el jueves, ante la creciente preocupación de que Estados Unidos pueda llevar a cabo un ataque militar contra Irán, uno de los principales productores de Oriente Próximo, lo que podría interrumpir el suministro de la región

El fortalecimiento de los futuros del crudo hace que la palma sea una opción más atractiva como materia prima para el biodiésel

El aceite de palma podría poner a prueba la resistencia en 4.316 ringgit por tonelada, cuya superación podría llevar a una subida hasta el rango de 4.343 a 4.387 ringgit, según el analista técnico de Reuters Wang Tao

(1 dólar = 3,9300 ringgit)

(Información de Dewi Kurniawati; edición de Subhranshu Sahu y Ronojoy Mazumdar; edición en español de María Bayarri Cárdenas)