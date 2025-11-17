ACEITES VEGETALES: La palma sube ante el riesgo de la producción indonesia y la caída del ringgit

KUALA LUMPUR, 17 nov (Reuters) -

Los futuros del aceite de palma malasio subían el lunes por tercera sesión consecutiva gracias al descenso del ringgit y a las previsiones alcistas de los principales analistas del sector.

El contrato de referencia de aceite de palma para entrega en enero en la Bolsa de Derivados de Bursa Malasia ganaba 13 ringgit, o un 0,31%, a 4.158 ringgit (US$1.002,89) la tonelada métrica en el descanso del mediodía.

El contrato está recibiendo apoyo tras las presentaciones alcistas en la Conferencia sobre Aceite de Palma de Indonesia de la semana pasada, dijo un operador en Kuala Lumpur.

Los analistas señalaron que los precios del aceite de palma podrían aumentar en los próximos meses, debido a las incertidumbres derivadas de las políticas de confiscación de tierras y a un plan de biodiésel del principal productor, Indonesia.

Por su parte, el ringgit, moneda de cambio de la palma, se debilitaba un 0,41% frente al dólar, lo que abarataba el producto para los compradores con divisas extranjeras.

El contrato de aceite de soja más activo de Dalian avanzaba un 0,14%, mientras que el de aceite de palma subía un 0,25%. Los precios del aceite de soja en la Bolsa de Chicago se revalorizaban un 0,22%.

El aceite de palma sigue la evolución de los precios de los aceites comestibles rivales, ya que compite por una parte del mercado mundial de aceites vegetales.

La empresa de inspección de cargas Intertek Testing Services (ITS) estimó que las exportaciones de productos de aceite de palma malasios del 1 al 15 de noviembre cayeron un 15,5% respecto al mes anterior, mientras que las estimaciones de exportación de AmSpec Agri Malaysia se esperan para más tarde.

Los precios del petróleo caían en las primeras transacciones, borrando las ganancias de la semana pasada, al reanudarse las cargas en el centro de exportación ruso clave de Novorosíisk tras una suspensión de dos días en el puerto del mar Negro, que había sido golpeado por un ataque ucraniano.

La debilidad de los futuros del crudo hace que la palma sea una opción menos atractiva como materia prima para el biodiésel.

El analista técnico de Reuters, Wang Tao, dijo que el aceite de palma podría volver a probar la resistencia de los 4.145 ringgit por tonelada, y que una ruptura por encima de este nivel podría llevar a una subida hasta el rango de los 4.171-4.213 ringgit.

(1 $ = 4,1460 ringgit)

(Información de Ashley Tang; edición de Subhranshu Sahu y Ronojoy Mazumdar; edición en español de María Bayarri Cárdenas)