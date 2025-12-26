ACEITES VEGETALES-La palma sube ante fortaleza de otros aceites en el mercado de Dalian

KUALA LUMPUR, 26 dic (Reuters) -

Los futuros del aceite de palma malasio subían el viernes y se encaminaban a su primera subida semanal en tres semanas, impulsados por la mayor fortaleza de los aceites competidores de Dalian, aunque la firmeza del ringgit limitaba las ganancias. El contrato de referencia del aceite de palma para entrega en marzo en la Bolsa de Derivados de Bursa Malasia subió 31 ringgit, o un 0,77%, a 4.068 ringgit (US$1.007,93) la tonelada métrica al mediodía.

En lo que va de semana, el contrato ha subido un 3,38%.

El mercado registró un fuerte repunte, en consonancia con la fortaleza de los aceites de Dalian, aunque el ringgit se apuntaba un 0,17%, hasta 4,0360, según un operador de Kuala Lumpur. El contrato de aceite de soja más activo de Dalian subía un 0,77%, mientras que el de aceite de palma ganaba un 0,37%. El aceite de soja en la Bolsa de Chicago reabrirá a las 14:30 GMT.

El aceite de palma sigue la evolución de los precios de los aceites comestibles competidores, ya que compite por una parte del mercado mundial de aceites vegetales. El ringgit, moneda de cambio de la palma, se fortaleció un 0,17% frente al dólar, encareciendo la materia prima para los compradores con divisas extranjeras.

Los precios del petróleo subían después de que Estados Unidos ordenara aumentar la presión económica sobre los envíos de crudo venezolano y llevara a cabo ataques aéreos contra milicianos del Estado Islámico en el noroeste de Nigeria a petición del gobierno de este país.

La fortaleza de los futuros del crudo hace que la palma sea una opción más atractiva como materia prima del biodiésel.

Indonesia ha identificado multas potenciales por valor de 8.500 millones de dólares que el Gobierno podría recaudar en 2026 de las empresas de aceite de palma y los mineros que operan ilegalmente en zonas forestales, dijo el fiscal general del país.

El aceite de palma podría romper la resistencia de los 4.042 ringgit por tonelada y subir hasta los 4.078 ringgit, según el analista técnico de Reuters Wang Tao.

(US$1 = 4,0360 ringgit)

(Reporte de Ashley Tang; Edición de Subhranshu Sahu y Sonia Cheema; editado en español por Tomás Cobos)