ACEITES VEGETALES: La palma sube ante la fortaleza de Dalian y el debilitamiento del ringgit

YAKARTA, 5 dic (Reuters) -

Los futuros del aceite de palma malasio subían el viernes tras una caída de dos sesiones y se encaminaban a una segunda subida semanal consecutiva, apoyados por la fortaleza de los aceites vegetales de Dalian y Chicago. El contrato de referencia del aceite de palma para entrega en febrero en la Bolsa de Derivados de la Bolsa de Malasia avanzaba 36 ringgit, o un 0,88%, a 4.141 ringgit (US$1.007,54) la tonelada métrica al mediodía.

En lo que va de semana, el contrato ha subido un 0,65%.

"Los futuros del aceite de palma crudo de la Bolsa de Malasia avanzaban hoy por las compras de ganga tras la recuperación alcista de los futuros de oleína de palma de Dalian y las expectativas de que se reanuden las compras de aceite de palma indio tras la cancelación de algunos envíos de aceite de soja", dijo Anilkumar Bagani, jefe de investigación de materias primas de Sunvin Group, una agencia de valores en Mumbái. El contrato de aceite de soja más activo de Dalian ganaba un 0,34%, mientras que el de aceite de palma subía un 0,78%. Los precios del aceite de soja en la Bolsa de Chicago avanzaban un 0,25%.

El aceite de palma sigue la evolución de los precios de los aceites comestibles competidores, mientras compite por una parte del mercado mundial de aceites vegetales.

Las refinerías indias han cancelado unas 70.000 toneladas de aceite de soja crudo cuya entrega estaba prevista entre diciembre y enero, en un momento en que el aumento de los precios mundiales y la debilidad de la rupia han hecho que el aceite de soja local resulte más barato que las importaciones, según informaron a Reuters cuatro fuentes comerciales.

Sin embargo, el riesgo de un aumento de las existencias de aceite de palma de Malasia a finales de noviembre y la reducción de los impuestos a la exportación de aceite de palma de Indonesia en diciembre limitó la ganancia en los futuros de palma de Malasia, agregó Bagani.

El aceite de palma FCPOc3 puede volver a probar la resistencia de 4.192 ringgit por tonelada, mientras se ha estabilizado en torno al soporte de 4.093 ringgit, según el analista técnico de Reuters Wang Tao.

(1 dólar = 4,1100 ringgit) (Información de Bernadette Christina; edición de Sumana Nandy y Subhranshu Sahu; editado en español por Patrycja Dobrowolska)