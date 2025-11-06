ACEITES VEGETALES: La palma sube ante la fortaleza de los aceites rivales de Dalian

YAKARTA, 6 nov (Reuters) -

Los futuros del aceite de palma de Malasia subían el jueves, después de terminar en un mínimo de 17 semanas en la sesión anterior, apoyados por la fortaleza de los aceites comestibles rivales en la bolsa de Dalian.

El contrato de referencia de aceite de palma para entrega en enero en la Bolsa de Derivados de la Bolsa de Malasia subía 21 ringgit, o un 0,51%, a 4.129 ringgit (US$977,51) la tonelada métrica, en la pausa del mediodía.

El contrato de aceite de soja más activo de Dalian avanzaba un 0,62%, mientras que el de aceite de palma ganaba un 1,16%. Los precios del aceite de soja en la Bolsa de Chicago (CBOT) se mantenían estables.

El aceite de palma sigue los movimientos de precios de los aceites comestibles rivales, dado que compite por una parte del mercado mundial de aceites vegetales.

El de Brasil decidió suspender los procedimientos judiciales en curso sobre la llamada moratoria de la soja hasta que tome una decisión definitiva al respecto.

Se espera que la siembra de colza en alcance un nuevo máximo este año gracias a las compras récord de harina de colza por parte de China y a unas precipitaciones superiores a la media, que favorecieron la humedad del suelo para el cultivo.

El ringgit, la moneda de intercambio de la palma, se fortalecía un 0,21% frente al dólar, lo que hace que el aceite de palma resulte menos atractivo para los compradores que poseen divisas extranjeras.

Se espera que el aceite de palma ponga a prueba la zona de resistencia de 4.145 a 4.169 ringgit por tonelada, una ruptura por encima de la cual podría desencadenar una ganancia a 4.207 ringgit, dijo el analista técnico de Reuters Wang Tao.

(1 dólar = 4,2240 ringgit)

(Información de Dewi Kurniawati; edición de Rashmi Aich y Harikrishnan Nair; edición en español de Paula Villalba)