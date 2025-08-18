Aceites vegetales: la palma sube ante la fuerte demanda de exportación y los precios de la oleína de palma

KUALA LUMPUR, 18 ago (Reuters) -

Los futuros del aceite de palma malasio subían el lunes por segunda sesión consecutiva, impulsados el aumento de la demanda de exportación, mientras que la subida de los precios de la oleína de palma también al mercado. El contrato de referencia del aceite de palma para entrega en noviembre en la Bolsa de Derivados de Bursa Malasia subía 37 ringgit, o un 0,82%, a 4548 ringgit (US$1077,47) la tonelada métrica en la pausa del mediodía.

El aceite de palma crudo subía por encima de los 4500 ringgit debido al reciente aumento de la demanda, según David Ng, comerciante de la empresa Iceberg X Sdn Bhd, con sede en Kuala Lumpur.

Los inspectores de carga estiman que las exportaciones de aceite de palma entre el 1 y el 15 de agosto aumentaron entre un 16,5% y un 21,3% respecto al mes anterior.

"Los precios de la palma hoy también se han visto impulsados por la subida de los precios de la oleína de palma durante las horas asiáticas", dijo el comerciante. El contrato de aceite de soja más activo de Dalian subía un 0,23%, mientras que el de aceite de palma subía un 2%. Los precios del aceite de soja en la Bolsa de Chicago bajaban un 0,51%.

(US$1 = 4,2210 ringgit)

(Información de Ashley Tang; edición de Mrigank Dhaniwala y Subhranshu Sahu; editado en español por Irene Martínez)