Aceites vegetales: la palma sube ante la fuerte demanda de exportaciones

KUALA LUMPUR, 29 sep (Reuters) -

Los futuros del aceite de palma malasio subían el lunes, impulsados por la fuerte demanda de exportación de las últimas semanas, que ha reforzado la confianza de los operadores. El contrato de referencia de aceite de palma para entrega en diciembre en la Bolsa de Derivados de la Bolsa de Malasia subía 19 ringgit, o un 0,43%, a 4415 ringgit (US$1048,69) la tonelada métrica en la pausa del mediodía. En la sesión anterior, el contrato había caído un 0,97%.

Los futuros del aceite de palma crudo cotizaban al alza, mientras los buenos resultados de las exportaciones de las últimas semanas están apoyando el sentimiento del mercado, dijo David Ng, operador por cuenta propia de la empresa comercial Iceberg X Sdn Bhd, en Kuala Lumpur.

Los inspectores de carga estiman que las exportaciones de productos de aceite de palma malasios del 1 al 25 de septiembre aumentaron entre un 11,3% y un 12,9% en comparación con el mismo periodo del mes anterior. También se espera que los inspectores de carga publiquen el martes sus estimaciones completas de las exportaciones de septiembre. El contrato de aceite de soja más activo de Dalian caía un 0,37%, mientras que el de aceite de palma perdía un 0,28%. Los precios del aceite de soja en la Bolsa de Chicago bajaban un 0,2%.

El aceite de palma sigue la evolución de los precios de los aceites comestibles rivales, dado que compite por una parte del mercado mundial de aceites vegetales.

Los descendían casi un 1%, después de que la región iraquí del Kurdistán reanudara las exportaciones de crudo a través de Turquía durante el fin de semana y de que la OPEP+ planeara otra subida de la producción de petróleo en noviembre, lo que aumentaría la oferta mundial.

La debilidad de los futuros del crudo hace que la palma sea una opción menos atractiva como materia prima para el biodiésel.

El ringgit, moneda de cambio de la palma, se apreciaba un 0,21% frente al dólar, encareciendo el producto para los compradores en divisas.

Se prevé que las importaciones de aceite comestible en 2025/26 aumenten un 4,6%, hasta alcanzar la cifra récord de 17,1 millones de toneladas métricas, impulsadas por el aumento de las compras de aceite de palma por parte del mayor comprador de aceite vegetal del mundo, según el analista del sector Dorab Mistry.

Se espera que los precios mundiales del aceite de palma y de soja aumenten entre US$100 y US$150 por tonelada métrica entre enero y junio de 2026 debido a la escasez de suministros, según el analista líder del sector Thomas Mielke.

El aceite de palma puede caer en un rango de 4342 ringgit a 4366 ringgit por tonelada métrica, después de su fracaso para subir por encima del pico de una "onda b" en 4479 ringgit, dijo el analista técnico de Reuters Wang Tao.

(US$1 = 4,2100 ringgit)

(Información de Ashley Tang; editado en español por Paula Villalba)