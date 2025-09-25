Aceites vegetales: la palma sube ante la fuerte demanda y el retraso de la ley de UE

KUALA LUMPUR, 25 sep (Reuters) - Los futuros del aceite de palma malasio subían por segunda sesión consecutiva, incremento de los precios del aceite de soja, las sólidas exportaciones y el aplazamiento un año más de la ley de la Unión Europea contra la deforestación. El contrato de referencia de aceite de palma para entrega en diciembre en la Bolsa de Derivados de la Bolsa de Malasia avanzaba 40 ringgit, o un 0,91%, a 4419 ringgit (US$1049,15) la tonelada métrica en la pausa del mediodía.

Los futuros del aceite de palma crudo cotizaban al alza gracias a la subida de los precios del aceite de soja y a la mejora de las exportaciones, según David Ng, operador por cuenta propia de la empresa Iceberg X Sdn Bhd, en Kuala Lumpur.

AmSpec Agri Malaysia estimó que las exportaciones de productos de aceite de palma malasios del 1 al 25 de septiembre aumentaron un 11,3% en comparación con el mismo periodo del mes anterior. Intertek Testing Services publicará sus estimaciones el jueves.

El aplazamiento un año más del Reglamento de la Unión Europea sobre deforestación (EUDR, por sus siglas en inglés) también contribuyó probablemente al sentimiento positivo del mercado en el día de hoy, añadió Ng.

La Unión Europea comunicó el martes que retrasará por segunda vez la puesta en marcha de su ley contra la deforestación, posponiendo un año más la prohibición de importar materias primas como el aceite de palma vinculadas a la destrucción de los bosques. El contrato de aceite de soja más activo de Dalian subía un 1,24%, mientras que el de aceite de palma sumaba un 1,59%. Los precios del aceite de soja en la Bolsa de Chicago avanzaban un 0,44%.

El aceite de palma sigue la evolución de los precios de los aceites comestibles competidores, mientras compite por una parte del mercado mundial de aceites vegetales.

Los precios del petróleo bajaban en el mercado asiático el jueves, retrocediendo desde el máximo de siete semanas alcanzado en la sesión anterior, en un momento en que algunos inversores retiraron dinero de la mesa debido a la incertidumbre en torno a las perspectivas de la oferta y la demanda.

La debilidad de los futuros del crudo hace de la palma una opción menos atractiva como materia prima para el biodiésel.

El ringgit, moneda de cambio de la palma, se debilitó un 0,19% frente al dólar, lo que abarató ligeramente el producto para los compradores en divisas.

Se prevé que las exportaciones de aceite de palma de Indonesia a la Unión Europea aumenten en 2026, respaldadas por un pacto comercial bilateral y el aplazamiento por segunda vez por parte de la UE de su ley contra la deforestación, dijo el director de un organismo del sector.

El aceite de palma podría extender sus ganancias hasta los 4457-4492 ringgit por tonelada métrica, dijo el analista técnico de Reuters Wang Tao.

(US$1 = 4,2120 ringgit)

(Información de Ashley Tang; edición de Janane Venkatraman; editado en español por Patrycja Dobrowolska)