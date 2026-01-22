ACEITES VEGETALES: la palma sube ante la previsión de una menor producción

KUALA LUMPUR, 22 ene (Reuters) -

Los futuros del aceite de palma malasio subían el jueves, alentados por la probabilidad de que la producción del país disminuya en un contexto de demanda firme y por las expectativas de que Estados Unidos publique pronto el endurecimiento de las normas de mezcla de biocombustibles.

El contrato de referencia del aceite de palma para entrega en abril en la Bolsa de Derivados de Bursa Malasia avanzaba 36 ringgit, o un 0,87%, a 4.190 ringgit (US$1.036,10) la tonelada métrica en la pausa del mediodía.

Paramalingam Supramaniam, director del bróker Pelindung Bestari, en Selangor, dijo que el mercado subió por la noticia de que Estados Unidos publicará en breve su normativa definitiva sobre biocombustibles, lo que significa que aumentará la demanda de materia prima de biomasa para biodiésel.

En junio, la Agencia de Protección Medioambiental de EEUU propuso unos volúmenes totales de mezcla de biocombustibles de 24.020 millones de galones y 24.460 millones de galones en 2026 y 2027, respectivamente, frente a los 22.330 millones de galones de 2025.

Es probable que las posibles pérdidas de dos dígitos en la producción de palma de enero empujen al alza los precios del aceite de soja y de palma, según Paramalingam Supramaniam.

"La demanda de exportación también se ha mostrado igualmente favorable. Por lo tanto, se espera que el mercado en general siga siendo optimista para el primer trimestre de 2026", añadió. El contrato de aceite de soja más activo de Dalian subía un 0,8%, mientras que el de aceite de palma sumaba un 1,39%. Los precios del aceite de soja en la Bolsa de Chicago se anotaban un 0,04%.

El aceite de palma sigue la evolución de los precios de los aceites comestibles rivales, ya que compite por una parte del mercado mundial de aceites vegetales.

Los precios del petróleo avanzaban, después de que el presidente estadounidense diera marcha atrás en sus amenazas de imponer aranceles en su empeño por apoderarse de Groenlandia.

La fortaleza de los futuros del crudo hace de la palma una opción más atractiva como materia prima del biodiésel.

El ringgit, moneda de de la palma, se mantenía sin cambios frente al dólar estadounidense.

El analista técnico de Reuters, Wang Tao, dijo que el aceite de palma podría poner a prueba la resistencia de 4.228 ringgit por tonelada métrica, y que una ruptura por encima de este nivel llevaría a una subida hasta el rango de 4.265 a 4.288 ringgit.

(1 dólar = 4,0440 ringgit)

(Información de Ashley Tang; edición de Sonia Cheema y Harikrishnan Nair; edición en español de Paula Villalba)