ACEITES VEGETALES: La palma sube ante las compras de oportunidad y la preocupación por la producción

YAKARTA, 24 nov (Reuters) -

Los futuros del aceite de palma malasio subían el lunes desde el mínimo de 21 semanas alcanzado en la sesión anterior, mientras las compras de oportunidad y la preocupación por la producción superaban la presión de un ringgit más fuerte. El contrato de referencia del aceite de palma para entrega en febrero en la Bolsa de Derivados de la Bolsa de Malasia avanzaba 14 ringgit, o un 0,34%, a 4.083 ringgit (US$986,23) la tonelada métrica al mediodía. El viernes perdía un 2% a 4.069 ringgit, su cierre más bajo desde el 4 de julio.

"Tras la caída, los precios suscitaron interés de compra en las caídas, después de que se conociera la gravedad de las lluvias", dijo Paramalingam Supramaniam, director de la correduría Pelindung Bestari, en Selangor.

Los informes de inundaciones en varios estados mantienen los precios apoyados, dijo, y añadió que se esperaba que la producción descendiera lentamente en diciembre hasta el primer trimestre de 2026.

"Ciertamente se retrasa, pero muy pronto el impacto del monzón será más pronunciado, una vez que los principales estados productores empiecen a recibir más lluvias", dijo Supramaniam. Más de 11.000 personas de siete estados malasios se han visto afectadas por las inundaciones causadas por las lluvias torrenciales, según informó la agencia nacional de catástrofes. El contrato de aceite de soja más activo de Dalian descendía un 0,24%, mientras que el de aceite de palma caía un 1,18%. Los precios del aceite de soja en la Bolsa de Chicago subían un 0,32%.

El aceite de palma sigue la evolución de los precios de los aceites comestibles competidores, en un momento en que compite por una parte del mercado mundial de aceites vegetales. El ringgit, moneda de cambio de la palma, se fortalecía un 0,14% frente al dólar, encareciendo el producto para los compradores con divisas extranjeras.

El aceite de palma puede seguir cayendo hasta un rango de 3.991 ringgit a 4.034 ringgit por tonelada, impulsado por una onda (5), dijo el analista técnico de Reuters Wang Tao.

