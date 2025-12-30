ACEITES VEGETALES-La palma sube ante previsión de menor producción

KUALA LUMPUR, 30 dic (Reuters) -

Los futuros del aceite de palma malasio avanzaban el martes por las expectativas de una menor producción y la cobertura de posiciones cortas. El contrato de referencia de aceite de palma para entrega en marzo en la Bolsa de Derivados de Bursa Malasia subía 25 ringgit, o un 0,62%, a 4.072 ringgit (US$1005,18) la tonelada métrica al mediodía. El lunes rompió una racha ganadora de cuatro sesiones.

El mercado se recupera ante los indicios de que la producción de diciembre podría ser menor, ya que se esperan lluvias más generalizadas en el este de Malasia, concretamente en el estado de Sarawak, dijo Paramalingam Supramaniam, director de la correduría Pelindung Bestari, en Selangor.

El Departamento Meteorológico de Malasia dijo el lunes que una oleada de monzones del 1 al 5 de enero tiene el potencial de traer fuertes lluvias en Sarawak, así como fuertes vientos y mares agitados en el mar de China Meridional.

"También estamos viendo actividades de cobertura de cortos hoy antes de las vacaciones", dijo Supramaniam.

Sin embargo, Supramaniam afirmó que la disminución de la demanda, la fortaleza del ringgit y la cosecha récord de soja en Sudamérica limitarán las ganancias.

(1 $ = 4,0510 ringgit)

(Información de Ashley Tang; edición de Subhranshu Sahu y Harikrishnan Nair; edición en español de María Bayarri Cárdenas)