Aceites vegetales: la palma sube junto con la expectativa de mejores datos de exportaciones

Por Dewi Kurniawati

YAKARTA, 13 ago (Reuters) -

Los futuros del aceite de palma malasio cotizaban al alza el miércoles, ampliando las ganancias por cuarta sesión consecutiva, ante las expectativas de unos datos de exportaciones más sólidos en agosto. El contrato de referencia del aceite de palma para entrega en octubre en la Bolsa de Derivados de Bursa Malasia subía 57 ringgit, o un 1,29%, a 4459 ringgit (US$1056,89) la tonelada métrica en la pausa del mediodía.

"El aceite de palma sigue subiendo gracias a las expectativas de mayores exportaciones en agosto, a pesar de que las existencias a finales de julio alcanzaron un máximo de 19 meses", dijo Darren Lim, estratega de materias primas de Phillip Nova, con sede en Singapur. "Las fuertes estimaciones de exportación de los inspectores de carga para los primeros 10 días de agosto han reforzado el optimismo del mercado".

Las exportaciones de productos de aceite de palma de Malasia del 1 al 10 de agosto subían un 23,3%, según la empresa de inspección de cargamentos Intertek Testing Services, mientras que según AmSpec Agri Malaysia subían un 23,7%. El contrato de aceite de soja más activo de Dalian subía un 1,37%, mientras que su contrato de aceite de palma ganaba un 1,33%. Los precios del aceite de soja en la Bolsa de Chicago subían un 0,15%.

El aceite de palma sigue la evolución de los precios de los aceites comestibles, que compite por una parte del mercado mundial de aceites vegetales.

Las importaciones de aceite de soja de India están a punto de aumentar un 60% interanual hasta alcanzar un récord en 2024/25, ya que las refinerías aumentan las compras debido a los precios más baratos que el aceite de palma competidor, cuyos envíos están a punto de alcanzar su nivel más bajo en cinco años, dijeron seis distribuidores a Reuters.

Mientras tanto, sus importaciones de aceite de palma anuales probablemente caerán un 13,5% desde hace un año a 7,8 millones de toneladas, el más bajo desde 201920, dijeron los comerciantes.

(1 dólar = 4,2190 ringgit)

(Información de Dewi Kurniawati; edición de Rashmi Aich y Janane Venkatraman; editado en español por Irene Martínez)