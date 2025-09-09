Aceites vegetales: la palma sube ligeramente a la espera de datos de Malasia

YAKARTA, 9 sep (Reuters) -

Los futuros del aceite de palma de Malasia apenas cambiaban el martes, mientras que los aceites comestibles competidores en Dalian y Chicago cotizaban lateralmente, mientras que los participantes del mercado también esperaban pistas sobre los inventarios y la demanda de los datos de la Junta de Aceite de Palma de Malasia (MPOB) que se publicarán al día siguiente. El contrato de referencia del aceite de palma para entrega en noviembre en la Bolsa de Derivados de Bursa Malasia ganaba 1 ringgit, o un 0,02%, hasta los 4489 ringgit (US$1067,28) la tonelada métrica en la pausa del mediodía.

Se prevé que los inventarios de aceite de palma de Malasia aumenten por sexto mes consecutivo en agosto, ya que la producción sigue superando a las exportaciones a pesar de una recuperación de la demanda, mostró una encuesta de Reuters.

“Los operadores están esperando señales más claras de las cifras de exportación y producción para los primeros 10 días de septiembre, así como la oferta oficial, la demanda y los datos de las existencias de la MPOB que se esperan en los próximos días", dijo Darren Lim, estratega de materias primas en la correduría en Singapur Phillip Nova. El contrato de aceite de soja más activo de Dalian apenas variaba, con una subida del 0,05%, mientras que su contrato de aceite de palma subía un 0,53%. Los precios del aceite de soja en la Bolsa de Chicago (CBOT) cedían un 0,08%.

El aceite de palma sigue la evolución de los precios de los aceites comestibles competidores, ya que compite por una parte del mercado mundial de aceites vegetales.

Los precios del petróleo subían el martes, después de que la OPEP+ decidiera aumentar la producción menos de lo previsto por los agentes en el mercado, mientras que la preocupación por una oferta más reducida debido a las posibles nuevas sanciones a Rusia siguió prestando apoyo.

La fortaleza de los futuros del crudo hace que la palma sea una opción más atractiva como materia prima para el biodiésel. El ringgit, la moneda de intercambio de la palma, bajaba un 0,21% frente al dólar, lo que abarataba el producto para los compradores con otras divisas. El aceite de palma podría poner a prueba la resistencia de 4506 ringgit por tonelada métrica, con buenas posibilidades de superarla y subir hacia 4568 ringgit, según el analista técnico de Reuters Wang Tao.

(US$1 = 4,2060 ringgit)

(Información de Bernadette Christina; edición de Eileen Soreng y Harikrishnan Nair; edición en español de María Bayarri Cárdenas)