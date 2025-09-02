Aceites vegetales: la palma sube más de un 1% ante la fortaleza de los aceites rivales y el crudo

KUALA LUMPUR, 2 sep (Reuters) - Los futuros del aceite de palma de Malasia cotizaban el martes con una subida de más del 1% al reanudarse las operaciones tras un largo fin de semana festivo, con el fortalecimiento de los aceites rivales y los precios del petróleo crudo apoyando al mercado. El contrato de referencia del aceite de palma para entrega en noviembre en la Bolsa de Derivados de la Bolsa de Malasia avanzaba 68 ringgit, o un 1,55%, a 4448 ringgit (US$1057,79) la tonelada métrica en las primeras operaciones. El contrato ha retrocedido un 2,41% en las dos últimas sesiones.

El mercado permaneció cerrado el lunes por festivo.

FUNDAMENTOS * El contrato de aceite de soja más activo de Dalian sumaba un 0,29%, mientras que el de aceite de palma agregaba un 1,14%. Los precios del aceite de soja en la Bolsa de Chicago agregaban un 0,1%.

* El aceite de palma sigue la evolución de los precios de los aceites comestibles rivales, ya que compite por una parte del mercado mundial de aceites vegetales.

* Los precios del petróleo subían al aumentar la preocupación por las interrupciones del suministro en un escenario de escalada del conflicto entre Rusia y Ucrania.

* La fortaleza de los futuros del crudo hace de la palma una opción más atractiva como materia prima del biodiésel. * El ringgit, moneda de cambio de la palma, se debilitaba un 0,09% frente al dólar, lo que abarataba el producto para los compradores con divisas extranjeras.

* Intertek Testing Services, empresa de inspección de cargamentos, estimó que las exportaciones de aceite de palma de Malasia aumentaron en agosto un 10,2% intermensual. Se espera que AmSpec Agri Malaysia publique sus estimaciones de exportaciones de agosto a lo largo del día.

* Indonesia exportó 13,64 millones de toneladas de aceite de palma crudo y refinado de enero a julio, con un aumento interanual del 10,95%, según la oficina de estadísticas.

NOTICIAS DEL MERCADO

* Las bolsas asiáticas avanzaban, mientras que el dólar se acercaba a mínimos de cinco semanas y el oro alcanzaba máximos históricos, en un momento en que los inversores se preparaban para una serie de datos económicos esta semana, incluido el informe laboral de Estados Unidos del viernes.

(US$1 = 4,2050 ringgit) (Información de Ashley Tang; edición de Subhranshu Sahu; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)