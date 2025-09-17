Aceites vegetales: la palma sube pero la fortaleza del ringgit frena las ganancias

YAKARTA, 17 sep (Reuters) -

Los futuros del aceite de palma malasio cotizaban al alza el miércoles y reducían algunas de las ganancias de la sesión matinal, después de que la falta de compras desde destinos clave y la fortaleza del ringgit limitaran las ganancias. El contrato de referencia de aceite de palma para entrega en diciembre en la Bolsa de Derivados de Bursa Malasia ganaba 21 ringgit malasios, o un 0,47%, a 4491 ringgit (US$1072,09) la tonelada métrica, en la pausa del mediodía.

Los futuros subían hasta un 2,35% durante la sesión matinal. "Los futuros abrían hoy al alza, ajustándose a los precios mundiales de aceites vegetales. Sin embargo, la falta de compras desde el principal destino, India, y la fortaleza del ringgit han limitado las ganancias de los futuros", dijo Anilkumar Bagani, jefe de investigación del bróker de aceites vegetales Sunvin Group, en Mumbái. El ringgit, moneda de cambio de la palma, se fortalecía un 0,26% frente al dólar, lo que encarece el producto para los compradores en divisas. El contrato de aceite de soja más activo de Dalian bajaba un 0,17%, mientras que el de aceite de palma descendía un 0,21%. Los precios del aceite de soja en la Bolsa de Chicago (CBOT) bajaban un 0,45%.

El aceite de palma sigue la evolución de los precios de los aceites comestibles rivales, dado que compite por una parte del mercado mundial de aceites vegetales.

Las importaciones de aceite de palma de la India se dispararon en agosto hasta alcanzar su nivel más alto en más de un año, mientras los precios competitivos en relación con el aceite de soja llevaron a las refinerías a aumentar las compras antes de la temporada festiva, dijo el lunes un importante organismo comercial.

Las exportaciones de productos de aceite de palma de Malasia del 1 al 15 de septiembre aumentaron un 2,6%, a 742.648 toneladas métricas, desde las 724.191 toneladas métricas enviadas durante el 1 al 15 de agosto, dijo el lunes Intertek Testing Services. El aceite de palma parece neutral en el rango de 4427 ringgit a 4468 ringgit por tonelada métrica, y un escape podría sugerir una dirección, dijo el analista técnico de Reuters Wang Tao.

(US$1 = 4,1890 ringgit)

(Información de Dewi Kurniawati; edición de Harikrishnan Nair; edición en español de Paula Villalba)