Aceites vegetales: la palma sube por el temor a la oferta, pero la débil demanda frena las ganancias

YAKARTA, 11 sep (Reuters) -

Los futuros del aceite de palma malasio revirtieron las pérdidas del jueves y subían por la preocupación por la oferta y la fortaleza del aceite de soja de Chicago, pero la debilidad de la demanda limitaba las ganancias. El contrato de referencia del aceite de palma para entrega en noviembre en la Bolsa de Derivados de Bursa Malasia avanzaba 22 ringgit, o un 0,5%, a 4435 ringgit la tonelada métrica en la pausa del mediodía, después de caer durante dos sesiones consecutivas. Paramalingam Supramaniam, director de la correduría Pelindung Bestari en Selangor, afirmó que "no se ha producido el tan esperado aumento de la producción del tercer trimestre".

Las existencias de aceite de palma de Malasia alcanzaron su nivel más alto en 20 meses a finales de agosto, debido al aumento de la producción y a un ligero descenso de las exportaciones, según datos de la Junta de Aceite de Palma de Malasia. Sin embargo, la producción de aceite de palma en julio y agosto fue un 1,87% inferior a la del mismo periodo del año anterior.

Las exportaciones de productos de aceite de palma malasios en el periodo comprendido entre el 1 y el 10 de septiembre cayeron entre un 1,2% y un 8,4% respecto al mismo periodo del mes anterior, según informaron el miércoles la empresa de inspección de cargas Intertek Testing Services y la empresa de inspección AmSpec Agri Malaysia.

"El mercado sigue buscando demanda, es el mayor viento en contra", dijo Supramaniam. El contrato de aceite de soja más activo de Dalian perdía un 0,19%, mientras que el de aceite de palma bajaba un 0,49%. Los precios del aceite de soja en la Bolsa de Chicago (CBOT) ganaban un 0,38%.

El aceite de palma sigue los movimientos de precios de los aceites comestibles competidores, en un momento en que compite por una parte del mercado mundial de aceites vegetales. El aceite de palma puede volver a probar el soporte de 4381 ringgit por tonelada métrica, una ruptura por debajo del cual podría abrir el camino hacia 4343 ringgit.

(Información de Bernadette Christina; edición de Eileen Soreng; editado en español por Patrycja Dobrowolska)