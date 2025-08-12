Aceites vegetales: la palma sube siguiendo la fortaleza de Dalian

Por Dewi Kurniawati

YAKARTA, 12 ago (Reuters) -

Los futuros del aceite de palma malasio cotizaban al alza por tercera sesión consecutiva el martes, siguiendo la subida de los precios del aceite comestible en el mercado de Dalian. El contrato de referencia de aceite de palma para entrega en octubre en la Bolsa de Derivados de Bursa Malasia ganaba 56 ringgit, o un 1,28%, a 4440 ringgit (US$1049,65) la tonelada métrica en el descanso del mediodía.

"Los futuros siguen la tendencia alcista de Dalian", dijo un operador de Kuala Lumpur. El contrato de aceite de soja más activo de Dalian subía un 0,57%, mientras que el de aceite de palma ganaba un 2,86%. Los precios del aceite de soja en la Bolsa de Chicago subían un 0,28%.

El aceite de palma sigue la evolución de los precios de los aceites comestibles rivales, dado que compite por una parte del mercado mundial de aceites vegetales.

Las existencias de aceite de palma de Malasia alcanzaron en julio su nivel más alto en casi dos años, con un aumento del 4,02% durante el mes, hasta 2,11 millones de toneladas, en un momento en que la sólida producción superó el aumento de la demanda, según mostraron el lunes los datos del regulador del sector.

Las exportaciones de productos de aceite de palma malasios del 1 al 10 de agosto aumentaron un 23,3%, según la empresa de inspección de cargas Intertek Testing Services, mientras que según AmSpec Agri Malaysia subieron un 23,7%.

Indonesia reafirmó su plan de elevar al 50% el contenido obligatorio de aceite de palma en su biodiésel a partir del año próximo, pero es improbable que el programa, conocido como B50, comience en enero.

(1 = 4,2300 ringgit)

(Información de Dewi Kurniawati; edición de Rashmi Aich y Janane Venkatraman; edición en español de Paula Villalba)