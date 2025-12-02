ACEITES VEGETALES - La palma sube tras la mejora del petróleo y el aceite de soja en Chicago

YAKARTA, 2 dic (Reuters) -

Los futuros del aceite de palma malasio aumentaban el martes, al compás de la subida de los precios del aceite de soja y el crudo en Chicago, mientras que la debilidad del ringgit también contribuyó a la subida. El contrato de referencia del aceite de palma para entrega en febrero en la Bolsa de Derivados de la Bolsa de Malasia subía 38 ringgit, o un 0,93%, a 4.132 ringgit (US$1.000,48) la tonelada métrica en la pausa del mediodía.

"El CPO abrió al alza en la sesión matinal por las noticias sobre las compras de soja estadounidense por parte de China, y la subida de los precios del crudo también elevó el sentimiento", dijo David Ng, operador por cuenta propia de la empresa de negociación Iceberg X Sdn Bhd, en Kuala Lumpur.

Los futuros de la soja de Chicago avanzaban, en un momento en que los operadores evaluaron el ritmo de las compras de soja estadounidense por parte de China, el principal comprador, tras la tregua comercial entre Pekín y Washington a finales de octubre. El contrato de aceite de soja más activo de Dalian apenas variaba, con una subida del 0,05%, mientras que su contrato de aceite de palma subía un 0,72%. Los precios del aceite de soja en la Bolsa de Chicago se anotaban un 0,5%.

El aceite de palma sigue la evolución de los precios de los aceites comestibles rivales, dado que compite por una parte del mercado mundial de aceites vegetales.

Los precios del crudo se mantenían firmes en las primeras operaciones del martes, mientras los agentes del mercado evaluaban los riesgos derivados de los ataques de aviones no tripulados ucranianos a sitios energéticos rusos, las crecientes tensiones entre Estados Unidos y Venezuela y las expectativas dispares para los inventarios de combustible de Estados Unidos.

El ringgit malasio, moneda de cambio de la palma, bajaba un 0,1% frente al dólar estadounidense en la jornada, lo que abarató el contrato para los tenedores de divisas extranjeras.

La mayor asociación de aceite de palma de Indonesia, GAPKI, dijo el lunes que aún no veía un impacto importante en la producción de aceite de palma tras las inundaciones que asolaron la isla de Sumatra. El aceite de palma podría retroceder hasta el rango de 4.013-4.041 ringgit por tonelada métrica, ya que no logró romper la resistencia de 4.121 ringgit, según el analista técnico de Reuters Wang Tao.

(1 dólar = 4,1300 ringgit) (Información de Bernadette Christina; edición de Sumana Nandy, Harikrishnan Nair y Eileen Soreng; edición en español de Paula Villalba)