ACEITES VEGETALES-La palma sufre pocos cambios tras los datos de Malasia

KUALA LUMPUR, 12 ene (Reuters) -

Los futuros del aceite de palma malasio se mantenían prácticamente estables el lunes, mientras los operadores evaluaban los datos de oferta y demanda de la Junta de Aceite de Palma de Malasia (MPOB, por sus siglas en inglés). El contrato de referencia de aceite de palma para entrega en marzo en la Bolsa de Derivados de Bursa Malasia ganaba 3 ringgit, o un 0,07%, a 4.039 ringgit (US$993,85) la tonelada métrica en el descanso del mediodía. El contrato había caído un 0,17% en la sesión anterior.

El mercado estaba (ligeramente) al alza, siguiendo la fortaleza en el mercado de aceite de soja de Chicago durante la sesión asiática, con los operadores revisando los datos de la Junta de Aceite de Palma de Malasia, dijo David Ng, un operador por cuenta propia en la empresa de comercio en Kuala Lumpur Iceberg X Sdn Bhd.

Las existencias de aceite de palma de Malasia aumentaron un 7,58% hasta 3,05 millones de toneladas métricas en diciembre, alcanzando su nivel más alto en siete años, en un momento en que la fuerte producción siguió superando la demanda de exportación, según mostraron los datos. El contrato de aceite de soja más activo de Dalian, ganaba un 0,03%, mientras que el de aceite de palma, perdía un 0,32%. Los precios del aceite de soja en la Bolsa de Chicago subían un 0,7%.

El aceite de palma sigue la evolución de los precios de los aceites comestibles rivales, dado que compite por una parte del mercado mundial de aceites vegetales.

Los precios del petróleo avanzaban ligeramente a medida que la escalada de las protestas en Irán hizo temer por el suministro de este productor de la OPEP, mientras que los esfuerzos por reanudar las exportaciones de petróleo de Venezuela y las expectativas de un exceso de oferta en el mercado este año limitaban los avances.

La fortaleza de los futuros del crudo hace de la palma una opción más atractiva como materia prima del biodiésel.

La empresa de supervisión de carga Intertek Testing Services estima que las exportaciones de productos de aceite de palma de Malasia del 1 al 10 de enero aumentaron un 29,2% con respecto al mes anterior, mientras que AmSpec Agri Malaysia publicará sus estimaciones de exportación más tarde en el día.

Es probable que los futuros del aceite de palma malasio sigan bajo presión hasta que disminuya la producción, después de que la producción se mantuviera por encima de lo esperado, sobre todo en Malasia, y provocara una acumulación de inventarios, según el analista del sector Dorab Mistry. El ringgit, moneda de cambio de la palma, se fortalecía un 0,15% frente al dólar, lo que encarece la materia prima para los compradores con divisas extranjeras.

(US$1 = 4,0640 ringgit)

(Información de Ashley Tang; edición de Rashmi Aich y Sonia Cheema; edición en español de Paula Villalba)