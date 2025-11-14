ACEITES VEGETALES: La palma suma cinco semanas de descensos ante baja demanda y altos inventarios

KUALA LUMPUR, 14 nov (Reuters) -

Los futuros del aceite de palma malasio caían el viernes, y el mercado se prepara para una quinta caída semanal, en un momento en el que la débil demanda de noviembre, la mayor firmeza del ringgit y el aumento previsto de los inventarios están presionando al mercado. El contrato de referencia del aceite de palma para entrega en enero en la Bolsa de Derivados de Bursa Malasia perdía 22 ringgit, o un 0,53%, a 4.103 ringgit (US$971,35) la tonelada métrica en el descanso del mediodía. En lo que va de semana, el contrato ha perdido un 0,15%.

Según Paramalingam Supramaniam, director de la correduría Pelindung Bestari, con sede en Selangor, la menor demanda de noviembre, unida a la fortaleza del ringgit, mantiene al mercado bajo presión, ya que las elevadas existencias de gama alta dificultan cada vez más el establecimiento de un fondo.

Se espera que la producción de Malasia supere las 20.000 toneladas por primera vez en 2025, y el récord de producción implica que es probable que termine el año con unas existencias superiores a las previstas.

Las existencias de aceite de palma de Malasia habían aumentado por octavo mes consecutivo hasta alcanzar su nivel más alto en 6 años y medio a finales de octubre, ya que la mayor producción en una década superó el aumento de las exportaciones, según mostraron los datos del regulador del sector.

Los inspectores de carga estimaron que las exportaciones de productos de aceite de palma malasios del 1 al 10 de noviembre cayeron entre un 9,5% y un 12,3%, en comparación con el mismo periodo del mes anterior. El contrato de aceite de soja más activo de Dalian se mantenía sin cambios, mientras que su contrato de aceite de palma retrocedía un 0,8%. Los precios del aceite de soja en la Bolsa de Chicago subían un 0,44%.

El aceite de palma sigue los movimientos de precios de los aceites comestibles rivales, ya que compite por una parte del mercado mundial de aceites vegetales.

Las importaciones de aceite de palma de India cayeron a su nivel más bajo en cinco años durante la campaña de comercialización 2024-25, mientras que las compras de aceite de soja se dispararon a un récord mientras una prima de precio cada vez mayor hacía que el aceite de palma fuera menos atractivo para los compradores, dijo un organismo líder del sector.

(US$1 = 4,2240 ringgit)

(Reportaje de Ashley Tang; Edición de Subhranshu Sahu y Rashmi Aich)