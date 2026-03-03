ACEITES VEGETALES-La palma vuelve a subir, impulsada por aceites rivales y crudo

YAKARTA, 3 mar (Reuters) -

Los futuros del aceite de palma de Malasia subían ligeramente por tercera sesión consecutiva el martes, respaldados por las ganancias de ‌los aceites comestibles rivales en los ‌mercados ⁠de Dalian y Chicago y el aumento de los precios del crudo, mientras que los débiles datos de exportación limitaban la subida. El contrato de referencia del aceite de palma ​para entrega en ⁠mayo en ⁠la Bolsa de Derivados de Malasia subía 4 ringgit, o un 0,1%, hasta 4.151 ringgit (1.057,31 dólares) por tonelada ​métrica a las 0250 GMT.

El contrato alcanzó su máximo en más de tres semanas a primera ‌hora de la sesión.

"Los futuros del CPO (aceite de palma ​crudo) de la Bolsa de Malasia abrieron al ​alza, siguiendo los diferenciales de precios más firmes de las semillas oleaginosas competidoras", dijo un operador en Kuala Lumpur, y añadió que los agentes en el mercado también están esperando los datos de producción de la Asociación Malasia del Aceite de Palma para conocer la dirección que tomará el mercado. El contrato de aceite de soja más activo de ​Dalian subía un 1,02%, mientras que su contrato de aceite de palma avanzaba un 1,27%. El aceite de soja en la Bolsa de Comercio de Chicago ⁠se revalorizaba un 0,64%.

El aceite de palma sigue la evolución de los precios de los aceites comestibles rivales, ya que compite ‌por una cuota del mercado mundial de aceites vegetales.

Las importaciones de aceite de palma de la India aumentaron un 10,1% en febrero hasta alcanzar su máximo en seis meses, ya que su creciente descuento con respecto a otros aceites llevó a las refinerías a aumentar las compras y reducir las importaciones de aceite de girasol, según cinco distribuidores.

Las exportaciones de productos de aceite de palma de Malasia en febrero disminuyeron entre un 21,5% y ‌un 25,5%, según datos de la empresa de inspección de cargamentos Intertek Testing Services y la empresa de inspección ⁠independiente AmSpec Agri Malaysia.

Indonesia exportó 2,24 millones de toneladas de aceite de palma crudo y refinado en ‌enero, lo que supone un aumento interanual del 77,07%, según datos de la oficina ⁠de estadísticas, con un valor de 2.290 millones de dólares.

Los precios del ⁠petróleo se revalorizaban por tercer día consecutivo, ya que la creciente confrontación entre Estados Unidos e Israel con Irán y las amenazas al transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz aumentaron los temores de interrupciones en el suministro desde la importante región productora de Oriente Medio.

El fortalecimiento de los futuros del crudo hace que ‌el aceite de palma sea una opción más ​atractiva como materia prima para el biodiésel. El aceite de palma podría poner a prueba el soporte en 4.121 ringgit por tonelada métrica, cuya ruptura podría desencadenar una caída hasta el rango de 4.078-4.098 ringgit, según el analista técnico de Reuters Wang Tao.

(1 dólar = 3,9260 ringgit)

(Información de ‌Bernadette Christina; edición de Sumana Nandy y Mrigank Dhaniwala; edición en español de María Bayarri Cárdenas)